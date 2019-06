Primarul unei comune din Timis a transformat un drum accidentat intr-un Transfagarasan in miniatura (Video)

Ziare.

com

Primarul comunei Tomesti (din judetul Timis) a intuit ca drumul agricol numitcare pleaca din localitatea sa si urca pe munte ar putea fi strabatut si de alte vehicule, in afara carutelor si tractoarelor. Mai exact, edilul s-a gandit ca, daca ar fi reabilitata, soseaua ar atrage in zona turisti dornici sa ajunga usor la 700 de metri inaltime, circuland pe asfalt.Dar cum de la stat n-a primit sprijin pentru reabilitarea drumului agricol, edilul a accesat un proiect european in valoare de un milion de euro si a reparat soseaua cu acei bani, fara sa mai astepte nimic de la nicio autoritate.Lucrurile n-au fost deloc usoare si au durat nu mai putin de 3 ani. La final, insa, comuna are cu ce se mandri: un drum ca nou de 5 km pentru accesul pe munte, care seamana leit cu Transfagarasanul si Transalplina., a declarat Costel Medelean, primarul comunei Tomesti, citat de Mediafax.