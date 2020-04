Primarul Urziceniului vrea sa interzica accesul in oras locuitorilor unei comune din vecinatate

LIVE

"Deoarece vecinii nostri nu respecta masurile luate impotriva COVID-19, primarul municipiului nostru, Constantin Sava, a facut mai multe adrese catre Ministerul Administratiei si Internelor (MAI) si catre prefectura pentru a restrictiona accesul locuitorilor din Barbulesti in municipiu. Reamintim ca aceasta localitate are foarte multe cazuri confirmate care indica prezenta noului coronavirus", se arata intr-un mesaj postat vineri.Mesajul este insotit si de copia a doua adrese transmise de edil catre MAI si Prefectura Judetului Ialomita.In cele doua documente, Sava sustine ca "unele dintre institutiile care au in atributie circulatia, paza si ordinea persoanelor sunt depasite de situatia creata in comuna Barbulesti".Astfel,, dar si limitarea circulatiei cetatenilor dinspre si inspre comuna Barbulesti."Masurile luate sunt justificate de faptul ca Municipiul Urziceni este un nod de comunicatie rutiera si feroviara importanta si este frecvent tranzitat de persoane din comuna Barbulesti in numar foarte mare, care sunt reintoarse din zonele afectate de COVID-19 si nu au respectat niciun fel de reguli de convietuire civilizata", arata Constantin Sava.Comuna Barbulesti este cunoscuta pentru numeroasele persoane care locuiesc aici si au legatura cu sfera interlopa, motiv pentru care localitatea se afla in topul zonelor infractionale din Romania.