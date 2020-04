Primul judet care introduce supravegherea cu drone: Care sunt zonele vizate de politisti

Verificarea respectarii dispozitiilor referitoare la conditiile de parasire a domiciliului, carantina si izolare la domiciliu;

Obtinerea de date referitoare la aglomerari de persoane in zone importante ale municipiului Cluj-Napoca ( parcuri, zone de agrement, piete agroalimentare, intrari sau parcari ale supermarket-urilor );

); Dimensionarea corespunzatoare a efectivelor angrenate in misiuni de mentinere a ordinii publice;

Prezenta activa in teren si asigurarea vizibilitatii politiei si a celorlalte institutii de aplicare a legii, in vederea cresterii sentimentului de siguranta al cetatenilor.

Ziare.

com

Decizia a fost luata la nivelul prefecturii, in parteneriat cu Inspectoratul de Politie Judetean, fiind adoptat un ", cu ajutorul aeronavelor fara pilot (dronelor)", precizeaza Prefectura Cluj intr-un comunicat de presa Conform sursei citate, se vor urmari, in principal, urmatoarele aspecte:Conform Digi24, dronele vor zbura si vor colecta informatii in intervalul orar 7-20."Popularizarea unor astfel de metode de verificare si actiune folosind tehnologia avansata are scopul de a transmite populatiei un mesaj ferm decuprinse in ordonantele militare, pentru prevenirea raspandirii COVID-19 si pentru combaterea ilegalitatilor de orice fel. Totodata, prin intermediul acestui sistem de supraveghere se transmit si mesajele audio de informare, care in prezent sunt difuzate din autospeciale politiei", se mai arata in comunicatul citat.Conform planului stabilit, ", in functie de mai multi indicatori specifici, pentru a permite o acoperire cat mai fidela a teritoriului selectat".La aceste actiuni vor participa politisti, jandarmi si militari, "sprijiniti de un specialist civil, care va gestiona activitatile de"."Aspectele de interes operativ vor fi transmise Dispeceratului Politiei Municipiului Cluj-Napoca pe canalele stabilite., iar imaginile surprinse vor fi prelucrate si stocate cu respectarea prevederilor legale referitoare la protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date", se mai precizeaza in comunicatul citat.Jurnalistii de la Ziar de Cluj au scris in urma cu doua zile ca, potrivit unor surse, "pentru a facilita actiunile acestora in vederea respectarii ordonantelor militare".Tot ziaristii clujeni au dezvaluit ca "inspectorul sef, Mircea Rus, este primul comandant din tara care a reusit sa obtina aprobari de la MApN pentru ca dronele sa zboare deasupra municipiului"."Un aparat de zbor ultraperformant, de tip drona, va fi achizitionat pentru dotarea Politiei Clujene", mai scrie Ziar de Cluj, Consiliul Judetean Cluj alocand 90.000 de lei in acest scop.Conform Digi24, este vorba despre o camera cu termoviziune, care va continua supravegherea si pe parcursul noptii.Decizii similare s-au luat in Italia, la Milano, imediat dupa instaurarea starii de urgenta din cauza pandemiei, dar si in alte localitati din Spania sau Franta.