Primul oras din Romania care va avea lavoare mobile pe strazi

Primaria intentioneaza sa le instaleze in zonele aglomerate, astfel incat oamenii sa se spele pe maini cand coboara din autobuz sau merg la piata si nu numai.Lavoarele au la baza un rezervor de 24 de litri, cu rol si de sustinere, si sunt actionate prin compresia cu piciorul a unui buton."Nu exista niciun contact al mainilor cu aceste lavoare. Pentru sapunul lichid se apasa cu cotul. Vor fi incarcate de fiecare data cand va fi necesar", a declarat Constantin Toma, primarul Buzaului, citat de Stiri de Buzau. Lavoarele vor fi amplasate in gara CFR, autogari, in pietele agro-alimentare, in parcuri, statii de autobuz si in vecinatatea unor centre comerciale."Sunt studii care arata ca spalatul frecvent cu apa si sapun este sfant in acest context. Buzoienii vor avea posibilitatea sa se spele frecvent pe maini inainte de a se indreptate spre casa. De asemenea masuri au nevoie chiar si echipele de interventie, politistii, militarii din patrule. Ele vor ramane functionale si dupa aceasta pandemie", a mai spus edilul.Primaria din Buzau a comandat deja 50 de lavoare si urmeaza sa cumpere alte 50 de bucati. Costul unui astfel de dispozitiv se ridica la 600 de lei.