Primul tramvai turistic din tara a ramas in pana la prima cursa, dar pasagerii au fost incantati de experienta

Ziare.

com

Vehiculul a fost produs in Elvetia si cumparat de Primaria din Rasinari cu 6.000 de euro, relateaza ProTV.Prima cursa a fost operata de un vatman cu vechime, tare mandru si preocupat sa ii multumeasca pe calatori, care spune ca viteza trebuie sa fie "intre 20-30 de km la ora ca sa fie placut, sa nu zdruncinam, sa nu-i leganam prea tare."Pasagerii s-au aratat incantati si au spus ca nu le vine sa creada ca in sfarsit pot face asemenea calatorii, printre copaci si veverite.Pe traseu se afla si liziera padurii Dumbrava. Cu toate ca la un moment dat firul de cupru care alimenteaza tramvaiul s-a desprins si calatorii au fost dati jos pana la incheierea manevrelor, acestia nu s-au suparat.Mai ales ca la destinatie ei au fost asteptati cu produse specifice Marginimii Sibiului, cum ar fi slaninuta, branza de burduf sau sirop din muguri de brad."Ne dorim cat mai multi oameni sa se plimbe, sa fie ceva de relaxare si sa-l combinam cu drumetii, cu trasee de bicicleta, cu anumite degustari", a declarat primarul din Rasinari, Bogdan Bucur.Deocamdata, tramvaiul turistic circula doar in weekend, un bilet dus-intors costand 8 lei.