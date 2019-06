Profesorii de Drept ii cer premierului Dancila sa nu adopte Codul Administrativ prin OUG: Echivaleaza cu un exces de putere

existenta unei situatii extraordinare,

reglementarea acesteia sa nu poata fi amanata,

urgenta sa fie motivata in cuprinsul ordonantei.

Conf. univ. dr. Alexandru Sorin Ciobanu, Facultatea de Drept - Universitatea din Bucuresti

Conf. univ. dr. Cristian Clipa, Facultatea de Drept si Stiinte Administrative - Universitatea de Vest din Timisoara

Lect. univ. dr. Bogdan Dima, Facultatea de Drept - Universitatea din Bucuresti

Prof. univ. dr. Dacian Cosmin Dragos, Facultatea de Stiinte Politice si Administrative - Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

Prof. univ. dr. Simona Gherghina, Facultatea de Drept - Universitatea din Bucuresti

Prof. univ. dr. Manuel Gutan, Facultatea de Drept - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Conf. univ. dr. Ovidiu Podaru, Facultatea de Drept - Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

Conf. univ. dr. Monica Amalia Ratiu, Facultatea de Drept - Universitatea din Bucuresti

Cadrele didactice atrag atentia ca aceasta masura poate avea consecinte negative asupra bunei functionari a sistemului administrativ din Romania."Avand in vedere informatiile vehiculate in spatiul public cu privire la intentia Guvernului de a adopta Codul administrativ prin intermediul delegarii legislative, cadrele didactice semnatare ale prezentei scrisori atrag atentia cu privire la consecintele negative pe care o asemenea masura de politica legislativa a Guvernului Romaniei le poate avea asupra bunei functionari a sistemului administrativ din Romania.Semnatarii prezentei scrisori sunt impotriva adoptarii Codului administrativ prin intermediul delegarii legislative", se arata in scrisoarea deschisa Profesorii argumenteaza ca potrivit art. 115 alin. (4) din Constitutie, ordonantele de urgenta pot fi adoptate numai in situatia in care sunt intrunite in mod cumulativ trei conditii:"Pe de o parte, situatia extraordinara a carei reglementare nu mai poate fi amanata presupune existenta unei stari de fapt obiective, cuantificabile, independente de vointa Guvernului, care ar pune in pericol un interes public.Pe de alta parte, urgenta reglementarii nu poate fi justificata prin utilitatea sau oportunitatea unei reglementari, indiferent cat de importanta ar putea fi respectiva reglementare pentru intreaga societate.Or, codificarea prin ordonanta de urgenta a intregii legislatii care vizeaza organizarea si functionarea autoritatilor administratiei publice din Romania este o adevarata contradictie in termeni, fiind absolut imposibila justificarea urgentei intr-o asemenea situatie.In limbajul specific specialistilor in drept administrativ,, anume exercitarea dreptului de apreciere al Guvernului Romaniei cu incalcarea limitelor competentei prevazute de insasi Constitutia Romaniei, in art. 115 alin. (4) ", potrivit sursei citate.Cadrele didactice puncteaza ca "opera de codificare a legislatiei in materia organizarii si functionarii autoritatilor administratiei publice trebuie sa fie rezultatul vointei Parlamentului Romaniei, ca unica autoritate legiuitoare a tarii"."De altfel, Codul Administrativ a fost adoptat de Parlament in 2018. In urma controlului de constitutionalitate a priori, legea a fost declarata neconstitutionala, in ansamblul sau, prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 681/2018.Insa, asa cum prevede insasi jurisprudenta Curtii Constitutionale, solutia in asemenea situatii este ca procesul legislativ sa fie reluat cu respectarea indicatiilor cuprinse in decizia de admitere a Curtii Constitutionale (cu referire la viciile de neconstitutionalitate extrinseca), avandu-se in vedere, desigur, si dispozitiile art. 20-22 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative.Semnatarii acestei scrisori isi exprima increderea ca argumentele obiective si tehnice vor prevala in deciziile Guvernului Romaniei din materia codificarii dreptului administrativ si ca Guvernul Romaniei va actiona in limitele competentei sale constitutionale, eventual transformand proiectul de ordonanta de urgenta in proiect de lege privind Codul administrativ, urmand ca acest proiect sa fie depus in Parlament si supus dezbaterilor parlamentare.O astfel de solutie ar reprezenta o garantie nu numai pentru respectarea principiului separatiei puterilor in stat, dar si pentru asigurarea unei legislatii clare, precise si predictibile pentru sistemul administrativ din Romania", conform scrisorii.