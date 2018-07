Protest extrem in Bacau, unde nu e apa curenta de o saptamana: Un barbat a iesit gol pe strada

Ziare.

In urma cu o saptamana, 200.000 de oameni din orasul Bacau au ramas fara apa din cauza ca s-a avariat conducta care alimenteaza orasul. Desi autoritatile au reparat-o in doar cateva ore, conducta a cedat din nou, in zona localitatii Darmanesti.Situatia a devenit extrema, zilele trecute, in oras, in conditiile in care medicii nu mai pot opera, la spitalul local, in lipsa apei. In lipsa unor solutii imediate, medicii au inceput sa trimita pacientii acasa.In aceste conditii, un bacauan disperat ca nu are apa pentru a se spala, a iesit gol in strada si a incercat sa se imbaieze intr-un rezervor pus la dispozitie de primarie si din care oamenii ar trebui sa isi poata lua apa pentru uz zilnic, potrivit ziarului Desteptarea.ro. Trecatorii l-au aplaudat pe barbat pentru curaj. Politistii sositi repede la fata locului n-au fost, insa, la fel de toleranti, ci l-au incatusat pe brabat si l-au urcat in duba.