Reincep cursurile de perfectionare la munte si la mare, din bani publici: Primaria Sectorului 2 trimite 20 de persoane la Sinaia

Astfel, in perioada 3-10 martie, 20 de angajati ai primariei se vor deplasa la Sinaia. Cazarea pentru cel 20 de persoane costa 46.000 de lei (2.300 lei/persoana), conform Banii Nostri . La care se adauga costul cursurilor de formare profesionala - 21.680 de lei (1.084 lei/persoana) . Bineinteles ca nu s-a facut nicio licitatie si contractul a fost atribuit direct.Trimiterea anagajatilor la mare sau la munte pentru cursuri de perfectionare este o practica raspandita in institutiile statului. In multe cazuri, insa, a fost dovedit ca, de fapt, functionarii publici nu faceau niciun curs, ci acesta era doar un pretext pentru o saptamana sau doua de vacanta pe banii cetatenilor.In 2018, autoritatile din Mehedinti au dat 100.000 de euro pe cursuri de perfectionare in "managementul implementarii proiectelor pe fonduri europene". Practic, 92 de functionari publici si 26 de consilieri judeteni din Mehedinti au mers pe litoral, in Mamaia, Neptun, Costinesti si Venus, unii insotiti de familie, pentru a participa la aceste cursuri.Tot anul trecut, Primaria Ploiesti si Directia Publica Comunitara de Evidenta a Persoanelor Dolj si-au trimis angajatii la mare si la munte pentru aceste cursuri. Iar pentru asta, Primaria Ploiesti a dat peste 94.000 de euro pentru cursurile de formare, conform contractelor din SICAP. De la Dolj, 34 de persoane au mers la cursuri la Sinaia (Prahova), Mamaia (Constanta) sau Murighiol (Tulcea). Politia Locala din Sectorul 1 al Capitalei a incheiat, anul trecut, un contract de servicii de cazare la mare si la munte in valoare de peste 250.000 de lei, unde si-a trimis angajatii pentru "perfectionare".A.G.