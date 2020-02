Restaurarea Cetatii Taranesti de la Saschiz, intarziata din cauza lipsei fortei de munca

Ziare.

Potrivit primarului, ordinul de incepere a lucrarilor de restaurare la Cetatea de Refugiu din secolul XIV sau Cetatea Taraneasca, in valoare totala de aproape 8,5 milioane de lei, a fost dat in luna iulie 2019 si, din cauza deficitului de forta de munca, firma este inca in faza de organizare de santier."Au reusit sa se organizeze sa faca lucrarile de organizare de santier, au inchis perimetrul si au pus schelele, acum fiind in stadiul de 75-80% in faza de organizare de santier. Nu se avanseaza chiar cum ne-am dori noi, insa speram sa se termine lucrarile in termenul contractat. Sper, dar nu stiu daca vor reusi, sa termine in acest ritm in cele 30 de luni de la ordinul de incepere a lucrarilor.Lipsa fortei de munca se vede si la constructorii nostri si se pare ca nu va fi deloc usor in privinta modernizarii infrastructurii, a lucrarilor edilitare si civile. Avem contracte de finantare, avem suportul financiar pe toate lucrarile, avem contracte de finantare pana in 10 milioane de euro, semnate pe fonduri europene, pe fonduri nationale (...)Ne-am facut temele, avem contacte de finantare, am aplicat, suntem selectati, proiectele au fost bune dar, fiindca societatile care au castigat licitatiile se confrunta cu lipsa fortei de munca. Speram totusi sa ne organizam, sa nu reziliem contractele de finantare, pentru ca a fost o munca titanica si a implicat costuri", a declarat, marti, pentru Agerpres, Ovidiu Soaita.Lucrarile de restaurare a Cetatii de Refugiu din secolul al XIV-lea, cunoscuta si sub denumirea de Cetatea Taraneasca, vizeaza redarea in circuitul turistic a acestui edificiu, un monument istoric amplasat in situl rural Saschiz si care se afla in patrimoniul UNESCO.Comuna Saschiz a reusit, in anul 2017, sa incheie contractul de finantare pentru proiectul ''Restaurarea cetatii de refugiu secolul XIV din Saschiz, judetul Mures'' cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management si cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru, in calitate de Organism Intermediar.Contractul de finantare a fost semnat pe 26 mai 2017, iar termenul initial de implementare a proiectului era 10 decembrie 2019, insa, din cauza procedurilor birocratice, ordinul de incepere a lucrarilor a fost dat abia in luna iulie 2019.Prin acest proiect, Primaria Saschiz urmareste, conform reprezentantilor acesteia, restaurarea obiectivului prin pastrarea tuturor caracteristicilor sale istorice si artistice, realizarea si distribuirea de materiale de informare si publicitate pentru a evidentia valorile reprezentate de cladire, realizarea unor activitati de marketing si de promovare turistica a obiectivului de patrimoniu si digitizarea acestuia.Din valoarea totala de 8.490.911,23 lei a proiectului, 8.257.753,61 lei reprezinta finantare nerambursabila, iar diferenta este valoarea contributiei proprii eligibile a beneficiarului.Cetatea Taraneasca din Saschiz este o cetate de aparare, care servea drept refugiu pentru localnici in caz de invazii, dar in acelasi timp si pentru pastrarea alimentelor intrucat asigura un regim termic adecvat.Ridicarea acestei cetati a inceput in anul 1347 de catre sapte comunitati. Cetatea are forma de nava si se intinde pe o suprafata de 5.000 de metri patrati.In ultimii ani, starea de degradare a zidurilor cetatii s-a accentuat si, pe langa faptul ca punea in pericol securitatea turistilor, exista riscul distrugerii acestui important monument istoric.Primarul a aratat ca, pe langa proiectul de restaurare a Cetatii Taranesti, in valoare de aproape 2 milioane de euro, Saschizul mai are un proiect de modernizare a unei scoli, prin Programul Operational Regional, in valoare de 1,1 milioane de euro, unul de canalizare pe PNDL I in suma de 2,8 milioane euro, pe modernizarea sistemului de alimentare cu apa in valoare de 1,5 milioane de euro si modernizarea caminul cultural din satul Cloasterf, de peste 300.000 euro, toate fiind afectate intr-o oarecare masura de lipsa fortei de munca.