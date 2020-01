Robert Negoita sustine ca a dat-o primul in judecata pe Firea, intr-un scandal imobiliar din Sectorul 3

Cum s-a ajuns aici si de ce a disparut Parcul Brancusi

De fapt, ceea ce solicita Robert Negoita este anularea unei decizii a Primarului General al Capitalei din 2011 (din timpul mandatului lui Sorin Oprescu) prin care Mariei Cocoru i s-a restituit suprafata de 14.310 metri patrati pe care a fost amenajat Parcul Brancusi din Sectorul 3.In context, o cheama in judecata pe Gabriela Firea (ca primar general al Capitalei, nu ca persoana privata - n.red.), alaturi de Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) si de Maria Cocoru, careia i s-a retrocedat suprafata din parc.Care este scopul postarii lui Robert Negoita? Din intelegerea noastra, acela de a demonstra ca a cerut anularea deciziei de restitutire a parcului Brancusi inaintea celor de la USR, pe care ii acuza ca ii copiaza demersurile.Intrebarea este: chiar daca Robert Negoita a cerut anularea restiturii terenului inaintea USR, de ce a facut-o abia in decembrie 2019, dupa aproape doua mandate in fruntea Primariei Sectorului 3?In primavara lui 2019 - dupa cuma relatat pe larg - Primaria Sectorului 3 a intrat cu buldozerul in parc si l-a ras de pe fata pamantului. Intrebat de ce procedeaza asa, Robert Negoita a precizat ca proprietarii (in speta Maria Cocoru, prin mandatarii sai - n.red.) ii cer despagubiri uriase, pe motiv ca nu le permite sa isi foloseasca terenul.La acel moment,l-a intrebat pe Robert Negoita daca Primaria Sectorului 3 a incercat, in instanta, sa recupereze terenul respectiv de la Maria Cocoru. Robert Negoita a declarat ca primaria are multe procese, ca nu le stie pe toate pe dinafara si ca e nevoie sa solicitam oficial informatiile.Zis si facut! Am cerut, am asteptat, dar Primaria Sectorului 3 a dat un raspuns vag.Intr-o sedinta de Consiliul Local al Sectorului 3, directorul juridic al Primariei, Roxana Cirstea, a sustinut ca institutia a contestat in instanta dreptul de proprietate al Mariei Cocoru. Cu toate acestea, Primaria de sector nu a prezentat niciodata public documente care sa ateste acest lucru. Nici macar atunci cand i-am solicitat acest lucru in scris, in temeiul liberului acces la informatiile de interes public. De ce n-a facut-o, e greu de spus!Orium ar fi, oamenii din zona fostului parc Brancusi s-au mobilizat si fara implicarea primariei. Cu sprijinul USR, bucurestenii din zona au luptat pentru salvarea parcului. S-au asezat in fata buldozerului trimis de Primaria Sectroului 3 si au organizat marsuri. Au strans semnaturi.Consilierul general Ana Ciceala (in prezent candidat la functia de primar al Sectorului 3) a depus si un proiect de hotarare de Consiliu General prin care cerea exproprierea suprafetei si reamenajarea ei ca parc.Intr-o aparenta incercare de a dezamorsa conflictul dintre oameni si adiministratie, Gabriela Firea i-a invitat pe bucurestenii nemultumiti la Primaria Generala pentru discutii. Si le-a promis atunci ca va incerca sa gaseasca o solutie pentru a salva parcul. Cu toate acestea, desi au trecut trei sferturi de an de atunci, primarul general n-a anuntat sa fi gasit, intr-adevar, vreo solutie.In consecinta, Ana Ciceala, a anuntat ca in urma cu cateva zile ca USR a cerut, in regie proprie, in instanta, anularea deciziei lui Sorin Oprescu de restituire a suprafetei parcului.Daca bucurestenii din Sectorul 3 vor mai vedea vreodata Parcul Brancusi reamenajat, e greu de spus. Cata vreme el e mai degraba subiect de disputa politica, sansele sunt destul de mici.