Robu le cere romanilor care vin din diaspora sa nu ramana in oras: Fratilor, pe repede inainte spre case, fara cazari prin Timisoara!

LIVE

Ziare.

com

"FAC APEL la concetatenii care revin in tara, indiferent din ce judet sunt, de ce etnie au, din ce tara vin etc., sa respecte cu strictete regulile crizei, sa fie sinceri cu autoritatile si, daca nu sunt retinuti in carantina sau izolare, sa plece rapid spre casele lor, fara a se opri, nici in Timisoara, unde Politia Locala este mobilizata de mine la maxim sa monitorizeze toate masinile care intra in oras, prin patrulare, razii si, deopotriva, folosind sutele de camere video cu care orasul nostru este impanzit - 230 sunt doar in intersectii!-, nici in alte localitati (...)Asadar, stimati compatrioti, fratilor, repet, indiferent din ce judet sunteti, de ce etnie aveti, din ce tara veniti etc., fratilor, pe repede inainte spre casele dv., fara cazari prin hotelurile din Timisoara sau din alte localitati de pe traseu!Si, odata ajunsi in localitatile de bastina - este valabil si pentru timisoreni si in genere pt timiseni -, sa anuntati autoritatile pt a intra in programul potrivit, in functie de situatia concreta a fiecaruia dintre dv in parte, astfel incat sa nu-i imbolnaviti pe cei dragi, la care, sunt convins, ca abia asteptati sa ajungeti", a scris Nicolae Robu pe Facebook.In plus, primarul le-a cerut cetatenilor din Timisoara sa fie vigilenti si sa semnaleze orice neregula ar constata."Fac apel la dumneavoastra, stimati timisoreni traitori aici, acasa, in dragul nostru oras, sa fiti precauti, sa fiti vigilenti, sa semnalati orice situatii ce vi se par demne de semnalat in context.O atentie si o vigilenta aparte trebuie sa aiba proprietarii/administratorii de hoteluri, pensiuni, restaurante etc. NU PRIMITI PE ORICINE, doar pt a face ceva incasari, caci procedand asa riscati sa pierdeti infinit mai mult decat acele incasari si sa va si imbolnaviti, respectiv sa-i imbolnaviti pe cei apropiati!", a mai scris Nicolae Robu pe pagina sa de socializare.Tot marti, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, le-a transmis romanilor din diaspora ca nu e bine sa se intoarca acum in tara , daca nu vor sa isi puna in pericol copiii, parintii si bunicii.