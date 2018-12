Romania reala Cum se aplica in tara deciziile luate la Bucuresti: Ii iei omului dintr-un buzunar, ii pui in altul, dar in final pierde

Ii luam omului banii dintr-un buzunar si ii bagam in altul. Si tot el pierde

Bine ca vremurile astea ne-au prins cu marile investitii facute. Ca altfel nu stiu ce faceam!

In aceste conditii, de investitii mari cu greu ar mai putea fi vorba momentan. Din pacate, singurii care pierd, mai spune edilul, sunt oamenii de rand care se intreaba pe buna dreptate: daca noi ne platim taxele, de ce nu se dezvolta mai repede comuna noastra?Mai multi primari din tara au anuntat, inca de acum un an, ca bugetele locale urmeaza sa fie saracite odata cu scaderea impozitului pe venit de la 16% la 10% , introdusa de Revolutia Fiscala. Acelasi semnal de alarma l-au tras edilii si in momentul in care s-a anuntat majorarea salariului minim pe economie.Din pacate, in loc sa tina cont de parerile administratiilor locale, Guvernul si-a continuat politicile fiscale, cautand solutii sa carpeasca bugetele primariilor, pentru a le inchide gura edililor.Din pacate, pe termen lung, avand la dispozitie doar bugete ciopartite, primarilor le este tot mai greu sa dea drumul la investitii care sa le faca, intr-adevar, viata mai buna oamenilor de rand.Spre exemplu, primarul comunei galatene Liesti, Iulian Bot, spune ca - desi conduce o comuna mare, cu aproape 11.000 de locuitori si peste 100 de agenti economici platitori de taxe - abia reuseste sa imparta banii de la buget pentru nevoile curente."Noi incasam, anual, din taxele si impozitele pe care le platesc oamenii, vreo 1,8 milioane lei. Si doar cheltuiala cu salariile - dupa toate schimbarile din ultimul an - sare de 2 milioane de lei! De unde facem rost de restul de bani ca sa platim oamenii? Avem noroc: suntem comuna mare si avem aici cam 100 de agenti economici, de la care mai colectam cote de TVA si altele asemenea (anul trecut, aceste incasari au ajuns la peste 4 milioane lei - n.red.).De unde se vede clar ca, doar cu banii oamenilor din taxe si impozite, nici macar nu reuseam sa platim salariilor celor cateva zeci de oameni care reprezinta administratia comunei.Ca asa-i la noi: crestem salarii, preturile la utilitati si consumabile cresc si ele, iar din bugete taiem cat putem. Eu am incheiat anul cu excedent in 2016 si, in loc sa ma lase sa folosesc banii in interesul liesteanului, mi-au taiat 1,3 milione de lei din bugetul pe 2018. M-au "faultat", cum zic eu. Desi nu-i de gluma, ca banii aia putea fi folositi pentru omul de rand, aici...Si macar daca toate modificarile astea s-ar face in folosul omului. Dar nu-i asa! Tu, stat roman, m-ai pus sa-i maresc functionarului salariul. Bun, i l-am marit, ca nu vreau sa incalc legea si nici nu pot sa administrez comuna fara functionari. Acum vii si spui: da-i functionarului, in plus, de la 1 decembrie, si norma de hrana . Dar tu, stat, nu imi dai si bani pentru maririle astea, ci dimpotriva, cum ai ocazia, imi tai din buget.Asta inseamna un singur lucru. O sa ii tai functionarului din salariul brut marit (am facut si noi niste majorari, cat am simtit ca ne e plapuma) ca sa ii dau norma de hrana de 350 de lei.Fac toata hartogaraia asta, ca sa-i iau omului banii dintr-un buzunar si sa-i pun in celalalt. Problema mare este ca norma de hrana nu se socoteste la pensie. Deci e in dezavantajul omului sa ii iau din salariu si sa-i dau norma. Ia sa imi explicati si mie deci: de ce suntem noi obligati sa facem treaba asta?", a declarat Iulian Bot pentruDin fericire, spune edilul, cea mai mare parte a marilor investitii de care orice comunitate are nevoie s-au facut deja: pe langa gaz si apa curenta, comuna are si sistem de canalizare, construit incepand cu anul 2013."Acolo unde mai este nevoie, aceste retele se vor mai extinde. Dar important este ca le avem si nu trebuie sa o luam acum de la zero. Eu sunt primar din 2008 si stiu ca n-a fost usor sa le facem. Dar bine ca am reusit... Pe vremurile astea, nu stiu cum am fi putut proceda.Pai cand tu ai un buget de 5-6 milioane de lei, sa spunem, si dai trei sferturi din el pe cheltuieli de functionare, cum sa mai faci marile investitii de care are omul nevoie?Sigur ca, in continuare, avem mult de lucru aici. Acum investim tot ce putem in asfaltare. Puteam noi sa mai peticim, in timp, dar n-am vrut sa ne batem joc de oameni. Sunt si primari care pun asfalt si dupa aceea il sparg, ca sa vina cu teava de apa si de canalizare. Si apoi mai pun asfaltul o data. Dar noi n-am vrut sa ne batem joc de banul public, la care contribuim cu totii.Avem 60 de kilometri de drum pe care am inceput deja sa ii asfaltam. In primavara vom incepe lucrarile pe 10 kilometri. Pentru restul, avem nevoie de inca vreo 2 milioane de lei. Sa speram ca-i vom gasi.Eu la altceva ma gandesc: daca noi, comuna mare, strangem cateva milioane din taxe si impozite si nu ne ajung, oare ce-or face comunele mici, unde contribuabilii sunt si mai saraci si mai putini?" se intreaba retoric Iulian Bot.Tocmai despre astfel de probleme care ii ingreuneaza viata omului de rand din comunitatile mici si sarace,va va relata intr-un material viitor al campaniei "Romania reala".