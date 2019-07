Roxana Wring (USR) va propune utilizarea terenului de la Depoul Victoria pentru Muzeul Holocaustului

Ziare.

Intr-o postare pe Facebook, Roxana Wring, care este consilier municipal, adauga ca ideea de a construi un Muzeu al Holocaustului pe spatiul verde din curtea Muzeului Antipa "nu este una fericita"."Saptamana asta vine in Consiliul General un proiect pentru a transfera terenul din spatele Guvernului catre STB 'pentru a obtine venituri'. Cel mai probabil, pentru a da un tun imobiliar! Voi cere in sedinta de Consiliu ca Municipalitatea sa propuna terenul de la Depoul Victoria pentru amenajarea Muzeului Holocaustului.Este vorba despre un teren de 3,5 hectare, adica de trei ori mai mult decat Parcul Ioanid. Un muzeu pe spatiul fostului Depou, cu o amenajare exterioara care sa includa obligatoriu arbori si spatii verzi, ar fi cea mai potrivita solutie", a scris ea.Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa" a transmis pe 24 iunie Ministerului Culturii ca se opune instrainarii a 45% din suprafata libera de constructii a institutiei . Muzeul "Antipa" preciza ca a primit solicitarea de a raspunde unei adrese venite dinspre Secretariatul General al Guvernului privind cedarea a 5.300 de metri patrati din parcul muzeului in vederea realizarii unei alte constructii.Pe 8 iulie, Academia Romana aprecia ca edificarea Muzeului National de Istorie a Evreilor si Holocaustului este un act cultural si istoric pe deplin justificat, insa solutia propusa de a cere Muzeului "Grigore Antipa" sa cedeze teren pentru acesta este "inadecvata" si "paguboasa". Pe 20 iulie, premierul Viorica Dancila declara ca doreste infiintarea Muzeului Holocaustului in cel mai scurt timp , iar daca locatia de langa Muzeul 'Antipa' este cea mai buna, acolo va fi realizat acest obiectiv. Pe 26 iulie, directorul Institutului National pentru Studierea Holocaustului din Romania "Elie Wiesel" (INSHR), Alexandru Florian, isi exprima increderea ca Muzeul de Istorie a Evreilor si a Holocaustului din Romania va fi realizat in spatiul administrat de Muzeul "Grigore Antipa"."Muzeul de Istorie a Evreilor si a Holocaustului din Romania se face incepand cu 2012. Daca se face in spatiul administrat de Muzeul 'Antipa', la ora actuala raspunsul este afirmativ, conform ultimei declaratii de saptamana trecuta a ministrului Culturii, care, intr-un comunicat, a afirmat ca se va face acolo o structura simbolica numita complex", a declarat Florian.Potrivit unui proiect care figureaza pe ordinea de zi de miercuri a Consiliului General al Capitalei, capitalul social al Societatii de Transport Bucuresti urmeaza sa fie majorat prin aportul in natura al unui teren de circa 34.700 mp, unde se afla Depoul Victoria."Se aproba trecerea din domeniul public al Municipiului Bucuresti in domeniul privat al Municipiului Bucuresti a imobilului situat in Bucuresti, strada Mexic nr. 19 - Depou Victoria, compus din teren in suprafata de 34.748 mp si constructii (...) Se acorda mandat special reprezentantilor Municipiului Bucuresti in Adunarea Generala a Actionarilor societatii Societatea de Transport Bucuresti STB SA sa aprobe majorarea capitalului social in conditiile stipulate in art. 215 din Legea 31/1990 in vederea obtinerii de catre STB SA de venituri proprii, sa aprobe relocarea activitatii Depoului Victoria pe amplasamentul actualului Depou Titan, precum si sa aprobe actualizarea Actului Constitutiv al Societatii de Transport Bucuresti STB SA", prevede proiectul de hotarare.