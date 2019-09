S-a distrus Parcul Pantelimon cu legea in mana? Raspunsurile halucinante ale Garzii de Mediu

Garda de mediu sustine ca nu s-a distrus spatiul verde si nu s-a depozitat moloz, in Parcul Pantelimon

Octavian Berceanu, aratand bucati mari de moloz depozitate in Parcul Pantelimon. Sursa foto: Ziare.com

Din mormanul de pamant amestecat cu moloz se vad varfurile unor arbori afectati. Foto: Ziare.com/Gabriel Kolbay

Asa arata mormanul de pamant depozitat in Parcul Pantelimon. Sursa fotoL Arhiva Facebook/Octavian Berceanu

In a doua jumatate a lunii august, Algorithm Constructii S3 SRL - o societate a Primariei Sectorului 3 - a descarcat intr-un colt al Parcului Pantelimon camioane intregi de pamant amestecat cu moloz. In acest fel, a ingropat spatii verzi, alei, banci si toate celelalte amenajari realizate in zona cu bani publici, pentru recreerea bucurestenilor. Potrivit informatiilor obtinute de, Algorithm Constructii S3 SRL ar fi depozitat pamantul in parc la indicatiile unei alte societati a primariei de sector, numita Administratia Strazilor S3.Cum niciunul dintre sefii celor doua companii contactate den-a vrut sa dea detalii despre depozitarea pamantului in parc, mai multe intrebari au ramas fara raspuns. Printre ele: avea Primaria Sectorului 3 dreptul legal de a ingropa acel colt de parc, amenajat pentru relaxare? Daca da, in baza caror legi si documente? Si chiar daca ar fi avut acte in regula, de ce a ales totusi administratia locala sa astupe cu pamant un loc amenajat din bani publici? De ce nu a demontat bancile si stalpii si de ce nu a obtinut autorizatie sa defriseze copacii din acel spatiu, inainte sa descarce acolo pamant cu moloz?In cautarea raspunsurilor, l-am contactat telefonic pe primarul Robert Negoita, dar acesta nu ne-a raspuns. Am solicitat informatii in scris de la Primaria Sectorului 3, dar pana acum n-am primit niciun raspuns din partea institutiei.In context, inca din august am incercat atunci sa aflam mai multe despre ce s-a intamplat de la Comisariatul bucurestean al Garzii Nationale de Mediu. Cum la respectiva institutie nu ne-a raspuns nimeni la telefon, am cerut informatiile direct de la sediul central al Garzii Nationale de Mediu.Abia asa am reusit sa aflam, cu mare dificultate, ca inspectorii bucuresteni de mediu cercetau conditiile in care societatile Primariei Sectorului 3 depozitasera pamantul in Parcul Pantelimon. GNM a sustinut, in august, ca ne va da mai multe detalii, dar numai daca i le cerem in scris.Zis si facut! Am solicitat in scris informatiile, iar pe 10 septembrie, GNM ne-a si oferit o serie de raspunsuri. Din pacate, unele care arata ca bucurestenii n-au niciun motiv sa se bazeze pe sprijinul institutiei, daca vor sa salveze spatiul verde din parc sau macar sa inteleaga cum de s-a ajuns intr-o astfel de situatie.Inainte de toate, am intrebat GNM daca stie ca in zona dinspre Soseaua Garii Catelu a Parcului Pantelimon s-a depozitat pamant in luna august.Institutia a raspuns ca, intr-adevar,s-a depozitat. Cu toate acestea, GNM a evitat sa scrie, negru pe alb, ca pamantul a fost descarcat pe suprafata unui parc amenajat din bani publici pentru recreerea bucurestenilor.Apoi, am cerut GNM sa ne transmita si daca uriasa cantitate de pamant descarcata in Parcul Pantelimon contine materiale de constructii (cum ar fi caramida, moloz, piatra etc) sau deseuri. Institutia ne-a raspuns casi ca nici deseuri n-ar fi in zona. Asta, desi e suficienta o privire pentru a descoperi ca pamantul este amestecat cu cantitati importante de moloz, cu caramida si cu tot felul de alte resturi excavate din Bulevardul Decebal.Ba chiar, din intelegerea noastra, chiar primarul Robert Negoita a declarat in timpul celei mai recente sedinte de Consiliu Local al Sectorului 3 ca s-a depozitat ceva moloz in zona.De asemenea, am fost curiosi sa aflam daca, in opinia GNM, prin depozitarea pamantului in parc s-a distrus spatiul verde. Iar daca s-a distrus, cine si cum considera institutia ca ar trebui sa rezolve aceasta problema.GNM a raspuns caDin cate intelegem, Garda de Mediu fie n-a facut control dupa depozitarea pamantului in parc, fie nu considera ca spatiul ingropat era amenajat ca parte a parcului. Asta, cu toate ca o privire pe Google Earth sau o scurta discutie cu localnicii e suficienta pentru a afla ca zona de sub mormanul de molov era spatiu verde.Am mai intrebat GNM si cati arbori au fost afectati de descarcarea de pamant din parc. Asta, in conditiile in care din fotografiile realizate desi din amplele materiale foto si video postate pe retelele de socializare de consilierul general Octavian Berceanu (USR) se vad varfurile unor copaci iesind din mormanul amestecat cu moloz.Totdata, am vrut sa stim cine trebuie sa repare daunele aduse spatiului verde.GNM n-a mentionat ca vreun copac ar fi fost afectat. In schimb, ne-a informat ca societatea Administrare Strazi S3 SRL si Administratia Domeniului Public Bucuresti SA au in plan sa planteze in parc 92 de arbori si 15.000 de begonii.Se vor sadi arborii si florile in compensatie pentru spatiul verde distrus? Din raspunsul institutiei n-am reusit sa intelegem...Si tot de la GNM am incercat sa aflam ce acte trebuiau sa detina cei care au descarcat, in parc, pamantul amestecat cu moloz. In loc sa ne prezinte pe larg informatii despre acte, institutia ne-a raspuns ca(despre ce proiect e vorba nu stim -n.red.)De fapt, potrivit GNM, pamantul a fost depozitat in parc in baza unui protocol incheiat intre Adminsitrare Strazi S3 SRL (care reabiliteaza Parcul Pantelimon), Algorithm Constructii S3 SRL (care a transportat pamantul) si Algorithm Rezidential S3 SRL (care construieste parcarea de pe Bulevardul Decebal si care a livrat pamantul).In ciuda faptului ca am solicitat GNM sa ne puna la dispozitie, in copie, documentele in baza carora s-a depozitat pamantul in parc, institutia nu a facut acest lucru. Nu a avut institutia documentul? Nu este acesta public? Nu stim, pentru ca GNM nu ne-a comunicat si motivele pentru care nu ne-a transmis documentele, in copie, asa cum am solicitat.In cele din urma, am fost curiosi sa aflam daca pana la urma administratia locala a Sectorului 3 a procedat sau nu legal, ingropand coltul de parc si ce masuri va lua GNM in acest caz.Institutia nu ne-a raspuns clar la intrebare. In schimb, a transmis ca, prin Comisariatul Bucuresti,Carui operator economic i-a impus GNM masuri, care sunt acestea si pe ce santier ar urma ele sa se aplice, n-am reusit sa intelegem din raspunsul institutiei.In consecinta, un singur lucru e limpede. Anume ca, desi a trecut aproape o luna de cand societatile Primariei Sectorului 3 au inceput sa descarce pamant cu moloz in Parcul Pantelimon, bucurestenii n-au inca nicio modalitate de a afla cine se face vinovat pentru distrugerea spatiului de agrement care era deja amenajat din bani publici. Asta cu toate ca exista, in institutiile statului, armate de functionari care ar fi trebuit sa previna un asemenea dezastru sau macar sa ii traga la raspundere pe vinovati...