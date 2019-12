Saptamana viitoare s-ar putea relua circulatia pe Bulevardul Decebal. Soseaua e inchisa din iunie

Ziare.

com

Primaria Sectorului 3 a inchis pe 19 iunie capatul dintre Piata Muncii al Bd Decebal. Motivul: zona carosabila urma sa fie excavata, pentru a permite constructia unei mari parcari subterane, in care sa aiba loc peste 700 de autovehicule.Initial, Primaria Sectorului 3 a anuntat ca circulatia se va relua pe 15 septembrie, odata cu inceperea noului an scolar. Din pacate, insa, circulatia nu s-a reluat nici pana acum.La jumatatea lunii octombrie, Alin Panait, directorul Algotithm Rezidential S3 SRL - societatea primariei de sector care construieste parcarea - a precizat pentruca obiectivul era ca soseaua sa se deschida pana la finele anului.In context, la acel moment, consilierul local USR Liviu Malureanu a explicat ca, de fapt, constructorii stiau din start ca circulatia pe Bulevardul Decebal nu se va putea relua in septembrie. Dar, de vreme ce primarul Robert Negoita apucase sa promita acest lucru, constructorii n-au avut cum sa-l contrazica in spatiul public.Una peste alta, din octombrie pana acum, la parcarea din preajma Pietei Muncii s-a lucrat. Asa ca - dupa cum reiese dintr-o imagine publicata de Asociatia Metru Usor - la inceputul acestei saptamani portiunea dintre Strada Dristorului si Piata Muncii era asfaltata in intregime.Intrebarea este: daca lucrarile de suprafata la parcarea din Bulevardul Decebal s-au incheiat, de ce nu se da drumul la trafic? Mai ales ca, atata vreme cat bulevardul ramane inchis, circulatia rutiera din zona e deviata pe strazile inguste din jur, care adesea ajung sa se blocheze din cauza numarului mare de masini.La solicitarea, primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a transmis ca in zona se fac ultimele pregatiri pentru deschiderea traficului."Mai avem putin de munca pentru a pune in siguranta toate zonele in care lucram (spre exemplu, viitoarele intrari in parcare, ramase in stadiu de santier - n.red.) Incercam sa deschidem 4 benzi saptamana viitoare!", a transmis Robert Negoita pentru