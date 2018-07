Satui sa astepte deciziile autoritatilor, satenii dintr-o localitate maramureseana isi construiesc singuri un drum

Ziare.

com

Mai exact,au cumparat plasa sudata si beton, dupa care s-au apucat de lucru. In prima zi au construit 56 de metri din drumul care face legatura intre Trestia si Ciocotis, drum care are 3 m latime si un strat de beton de 15 cm inaltime, scrie DirectMM.ro Locuitorii din zona s-au plans in special de faptul ca aveau probleme cand ploile aduceau la vale pamantul, facand drumul impracticabil. Din pacate, din cauza neintelegerilor dintre consilierii locali drumul n-a putut fi facut pana acum."Fiul meu a venit cu buldozerul, eu am pus niste tevi pe care le aveam pe-acasa, pentru a face si un gard acolo, pentru ca drumul sa nu mai fie invadat de gunoaie si sa se poata circula civilizat" - a declarat Nelu Sovre, fost primar al localitatii si initiatorul actiunii, pentru sursa citata.Acesta a postat pe Facebook imagini surprinse in timpul lucrarilor, si-a felicitat concetatenii pentru implicare si le-a multumit celor care au dat o mana de ajutor."Multumiri vreau sa adresez domnului viceprimar din Copalnic Manastur, pentru sprijinul acordat cu cilindrul copactor, domnului Bontos Costica, pentru cele 8 masini de piatra, preotului din Trestia pentru piatra si firmelor AGECOM BAIA MARE si domnului SEBI din Cernesti, pentru ofertele de pret la materiale si nu in ultimul rand domnului consilier DANCIU ONUT, pentru initiativa si celor 90 de familii din satul Trestia care au contribuit financiar si cu munca pentru realizarea acestei lucrari atat de necesara.Ma bucur ca locuitorii din satul Trestia au spirit de initiativa, nu l-au pierdut in tranzitie, ba din contra au realizat multe lucruri prin forte proprii", a scris acesta pe Facebook.C.B.