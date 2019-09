Scandal la TNB: Directorul Caramitru, acuzat de despotism de actori ca Mihai Calin si Marius Manole

Ziare.

"Am trait astazi la Adunarea salariatilor din TNB, convocata de dvs., 3 ore de tristete amara. Ati adunat sute de oameni cu scopul principal de a 'infiera' 2 actori, Marius Manole si cu mine, care in calitate de lideri (impreuna cu Medeea Marinescu si Diana Dumbrava) ai Sindicatului actorilor din TNB si-au 'permis' sa trimita, in primavara, un memoriu Ministerului Culturii, in care mentionau o serie de probleme, si mai ales lipsa totala de deschidere spre dialog a dvs., domnule Caramitru.Memoriul a fost sprijinit de colegii nostri. De aprox 3 ani, incercam sa dialogam cu dvs. Azi am inteles, mai mult ca oricand, valabilitatea motto-ului dvs.: 'Eu n-am nevoie sa ma iubeasca nimeni, eu vreau profesionalism'", a inceput Mihai Calin scrisoarea publicata pe Facebook. Actorul sustine ca in cei 14 ani de cand Caramitru este director o buna parte din activitatea TNB a luat forma acestui motto, "numai ca dvs nu vreti, de fapt, profesionalism, ci supusenie"."Ati confiscat, in mare parte, TNB. Noi nu am sesizat ministerului ilegalitati, ci faptul ca legea managementului pe care dvs ati reusit s-o modificati de ani buni este sursa permanentizarii in functie a unor oameni care se transforma din directori in patroni.Nu aveti varsta de pensionare, nu exista concurs deschis (nimeni nu are dreptul sa concureze, la final de mandat, cu dvs.) si bagati in buzunar 10% din incasarile nete pe fiecare reprezentatie a unui spectacol regizat de dvs. Daca nu la toate, macar la cele mai profitabile. Numiti sefii de departamente (fara concurs)", a continuat actorul sirul neregulilor pe care le-a constatat.Mihai Calin mai spune ca TNB este probabil singurul teatru din tara care, de 14 ani, nu are un actor in Consiliul Artistic si ca "avem colegi actori angajati pe contract determinat (un an) de 12-14 ani! Pentru ca puteti!".Intr-un mod ironic, Calin ii transmite felicitari lui Caramitru pentru "frumoasa cariera de regizor de teatru care a 'explodat' de la varsta de 63 de ani, cand ati devenit director"."Incerc sa fac teatru (cu mai mult si mai putin succes) in TNB din 1990 (Trilogia antica a lui Andrei Serban), dar nu am intalnit un director care sa profite atat de mult de functia sa in propriul interes, mediatic si, mai ales, financiar. Stiu, o tot spuneti, legea va permite.In 2018, doar la Sala Mare, din 120 de reprezentatii, 65 sunt regizate si/sau jucate de dvs. (10% din incasari). Asta in timp ce spectacole precum 'Vizita', 'Regele Lear', 'Livada de visini', 'No man's land', 'Romeo si Julieta' sunt programate extrem de rar sau chiar distruse, dupa ce ati cheltuit pe productie 800-900 de mii de RON la fiecare", acuza Mihai Calin.Actorul ii transmite directorului TNB ca teatrul "(chiar si managementul lui) se face cu iubire sau macar cu respect, consideratie si chiar grija pentru colegi si public. Sunteti egoist si dispretuitor, dar, bineinteles, asta nu e ILEGAL. Atmosfera e dominata de nemultumiri, barfe si frica de a vorbi liber. Cam atat, deocamdata"."Astept cu nerabdare procesul cu care ne-ati amenintat azi, pe mine si pe Marius", a incheiat Calin.La randul sau, Marius Manole a distribuit scrisoarea publicata de Calin, adaugand: "Cu aceeasi tristete si dezamagire. Probabil ca va castiga procesul, dar jur ca nu-mi pare rau! ".Si actrita Diana Dumbrava a vorbit despre sedinta de marti de la TNB."Asa cum a zis si Mihai Calin, a fost o sedinta de infierare, comunistoida, de partid. Desi domnul Caramitru are o poza importanta de pe tancul din '90. N-am putut vorbi in aceasta sedinta, m-a durut capul, m-a durut sufletul, m-a durut ca nu s-a respectat ordinea de zi, ca nu s-a respectat faptul ca actorii sunt pe scena si ca ei se expun in fata publicului.Si ca dansul nu doreste sa avem reprezentati in consiliul administrativ si artistic. Ei, actorii, ar trebui sa fie iubiti de dvs. Ca suntem minoritari la 480 de angajati, din care noi suntem 80, se stie", a scris actrita.Dumbrava i-a transmis lui Caramitru ca actorii nu ii datoreaza nimic."Domnule Caramitru, nu va datoram nimic. Am avut multi directori, asa cum ati avut si dvs. Va e frica de noi inutil. Ce va cerem e de bun simt. Pe vremea UTC-ului faceam misto. Astazi, dupa 30 de ani, nu am putut sa fac nici macar asta. Cand eu si Mihai Calin sau Marius Manole am intrat la teatru, nici nu stiati cum ne cheama. Sa spuneti ca vreunul dintre noi va datoreaza cariera pe care am facut-o e o minciuna... manipulare... Nu va datoram nimic.Poate dvs noua ca v-am suportat 14 ani si am sperat... Daca ne dati in judecata, ne vom apara cu adevarul, cinstea si nevoia noastra de transparenta. Altfel, batraneti fericite!", a incheiat ea.A.G.