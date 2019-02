Scandalul apei potabile: Viceprimarul Badulescu ii face plangere penala ministrului Sanatatii. Cum a reactionat Pintea

Ziare.

com

"In cursul zilei de astazi urmeaza sa intrunesc Comisia pentru utilitati a Municipiului Bucuresti si inteleg sa ii fac plangere penala ministrului Sanatatii care si-a permis sa duca intr-un spatiu public o discutie care ar fi putut afecta starea de normalitate a Bucurestiului", a afirmat Aurelian Badulescu.Viceprimarul a spus ca modalitatea de comunicare a ministrului ar reprezenta o forma de distragere a atentiei publice."Este una dintre actiunile concertate ale binomului Pintea-Dragnea, binom care prin orice mijloace incearca sa recidiveze, prin aceeasi metoda cu care au facut si la Maternitatea Giulesti. Cred ca daca analizati spectacolul oferit si ceea ce in contradictoriu a spus ministrul Sanatatii, veti intelege ca de aceasta data Directia de Sanatate Publica, pentru ca nu degeaba i s-a facut rau acelei femei, ci pentru ca se faceau presiuni asupra ei, practic transmite acest mesaj.Este sau nu este o actiune concertata in ceea ce priveste tot si intru toate ceea ce privesc pe Gabriela Firea? Este sau nu este disperarea unui om de a-si rezolva problemele?", a explicat viceprimarul Badulescu.Intrebata ulterior, la Antena3, despre acest lucru, Pintea a raspuns: "In niciun caz nu imi e teama de niciun fel de ancheta! Ca ministru al Sanatatii mi-am facut datoria".La intrarea in sediul PICCJ, unde a fost chemat pentru audieri in dosarul protestelor din 10 august 2018, Aurelian Badulescu a oferit jurnalistilor foi pe care era tiparit articolul 404 din Codul Penal al Romaniei, afirmand ca aceasta este acuzatia pe care i-o va aduce ministrului Sanatatii.Articolul 404 din CP prevede: "Comunicarea sau raspandirea, prin orice mijloace, de stiri, date sau informatii false ori de documente falsificate, cunoscand caracterul fals al acestora, daca prin aceasta se pune in pericol securitatea nationala, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani".Epsica Chiru, director general adjunct al Apa Nova Bucuresti (ANB), a declarat vineri ca apa furnizata a fost si este potabila, dupa ce Ministerul Sanatatii (MS) a publicat un raport al Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti (DSPMB) din care reiese ca miercuri clorul a depasit limitele admise in sectoarele 5 si 6.