Scandalul apei se repeta la Ploiesti: Apa Nova spune ca e buna, DSP cere oamenilor sa nu se spele cu ea

Anuntul vine dupa ce Apa Nova sustinea, sambata seara, ca a gasit o solutie tehnica si ca, din punctul de vedere al companiei, apa poate fi consumata."Aceasta interdicttie de consum al apei se va mentine in continuare pana la confirmarea incadrarii apei furnizate an parametrii de potabilitate in zonele afectate, iar consumatorii din aceste zone vor respcta interdictia de consum pentru a fi evitat riscul de aparitie a bolilor asociate consumului de apa care nu se incadreaza in parametrii de potabilitate", anunta DSP Prahova intr-un comunicat dat publicitatii duminica.Institutia precizeaza ca in aceste zone apa poate fi folosita doar pentru "evacuarea apelor uzate fecaloid-menajere" si recomanda populatiei sa foloseasca doar apa imbuteliata pentru consum, iar cei care nu au aceasta posibilitate sa fiarba cel putin doua minute apa de la robinet inainte de a o consuma sau folosi.DSP precizeaza si ca a dispus operatorului local sa asigure surse alternative de apa consumatorilor din zonele afectate si a solicitat Apa Nova sa ii informeze pe acestia cu privire la mentinerea interdictiei.Apa Nova Ploiesti informa, sambata seara, ca a identificat avaria iar zonele afectate de interdictia impusa de DSP Prahova au fost bransate la alte surse de apa, reprezentantii companiei sustinand ca apa poate fi consumata.DSP Prahova anunta, duminica, faptul ca primele rezultate ale analizelor prelevate din zonele afectate vor fi cunoscute in curusl zilei de marti.