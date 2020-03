Se cer masuri pentru a bloca extinderea focarului de la Suceava: Nu transformati Iasiul si Moldova in Lombardia Romaniei

LIVE

Ziare.

com

"Nu transformati Iasul si Moldova in Lombardia Romaniei! Solicit autoritatilor centrale luarea tuturor masurilor pentru blocarea extinderii focarului de COVID-19 aparut in nordul tarii, cu atat mai mult cu cat relocarea pacientilor de la Spitalul Judetean din Suceava catre alte spitale din Iasi, Botosani sau Neamt ar putea conduce la raspandirea noului virus", scrie pe Facebook presedintele CJ Iasi, Maricel Popa.El adauga ca este ingrijorator ceea ce s-a intamplat la Suceava si considera ca relocarea pacientilor catre spitale din alte zone nu este cea mai buna solutie.Maricel Popa precizeaza ca exista riscul major de a fi infectate si alte spitale si ca "am putea ajunge in situatia nefericita ca toata regiunea Nord-Est sa devina Lombardia Romaniei"."De aceea, fac cu toata raspunderea un apel la autoritati, la Ministerul Sanatatii, la Guvernul Romaniei, sa regandeasca aceasta strategie. Cele mai multe dintre spitalele iesene au adresabilitate regionala. Personalul medical de aici trebuie protejat si ferit de orice risc. Daca se imbolnavesc cadrele medicale, riscam sa blocam tot sistemul de sanatate din Moldova. Pe modelul aplicat in alte state, focarul de la Suceava ar trebui inchis si izolat, pentru a evita riscul ca medici sau pacienti din alte spitale sa fie infectati cu COVID-19", sustine presedintele CJ Iasi.Maricel Popa considera ca municipiul Suceava "ar trebui izolat in sistem circular, aria de securizare putand cuprinde, la nevoie, intregul judet"."Ar trebui sa ducem acolo specialisti din alte judete, dar si echipamente si medicamente pentru a asigura tratamentul tuturor pacientilor in conditii optime. Poate si instalarea imediata a unui spital de campanie, in colaborare cu toate celelalte judete din zona, cu sprijinul armatei, ar fi o solutie de luat in calcul.Ar fi un gest de responsabilitate care, pe de o parte, ar grabi vindecarea celor infectati, iar pe alta, ar pune la adapost, ar proteja populatia din restul regiunii. Trebuie sa invatam din greselile altora, din experienta celor care au trecut prin astfel de situatii si sa actionam in consecinta, adoptand cele mai bune solutii, atat pentru medici, cat si pentru pacienti si populatie", a declarat presedintele CJ Iasi, Maricel Popa.El a mai precizat ca in cursul zilei de miercuri, Consiliul Judetean Iasi a alocat suma de 6,23 milioane de lei pentru spitalele iesene din subordine, implicate direct in lupta cu noul COVID - 19.Echipa Ministerului Sanatatii care a verificat situatia de la Spitalul Judetean Suceava, unde peste 80 de medici si asistente au fost infectate cu coronavirus, a decis inchiderea unitatii medicale in urmatoarele 48 de ore pentru dezinfectie. Cei 124 de pacienti cre mai sunt internati in spital, unii infectati cu COVID, vor fi transferati spre alte unitati medicale.