Se intampla tot la Cluj: Antonia, primul "functionar public virtual" din Romania, trece in etapa de holograma

A cui a fost ideea

Cate persoane au utilizat pana acum acest sistem electronic de furnizare a serviciilor

Cum va fi estimata eficienta sistemului? Pe ce criterii si cu ce grad de satisfactie pentru cetatean si pentru primarie?

Au fost dati afara angajati ai primariei "din cauza" Antoniei?

Ajuta Antonia la reducerea coruptiei, nu doar a timpului pierdut de cetateni si de functionarii publici?

Cum sunt blocate atacurile informatice?

Cat de mari sunt costurile

Etapa urmatoare, holograma. De ce?

Ziare.

com

Proiectul "Antonia" a fost lansat in 15 aprilie 2018 si s-a dezvoltat frumos intre timp, ajungand sa proceseze 90 de tipuri de cereri, motiv pentru care Consiliul Local Cluj-Napoca a votat saptamana aceasta pentru maximizarea capacitatii lui de functionare, pe baza unui buget de 3,4 milioane de lei, din care 98% finantare nerambursabila din partea UE, relateaza Monitorul de Cluj "Practic va fi o holograma a unei persoane care va putea sa discute in locul functionarului de la ghiseu. Omul pune intrebarea si va primi raspuns vocal.. Nu o sa-l intrebi de sanatate. Va face exact ce face astazi un functionar public caruia ii spui, de exemplu, ca ai o problema de urbanism. El o sa te intrebe care e problema si te directioneaza unde sa depui documentele. Aceasta holograma nu va da solutia, tot inspectorul care sta in spate va trebui sa analizele toate datele si sa dea solutia", a precizat viceprimarul Dan Tarcea, in timp ce primarul Emil Boc a invocat un argument inedit: "Incercam sa tinem si noi pasul cu orasul care e un oras viu, dinamic, digital".a vrut sa afle mai multe detalii despre acest proiect cu totul neobisnuit intr-o tara al carei sistem administrativ este mancat pana la temelii de birocratie sau coruptie, si, surpriza! Biroul de presa al Primariei din Cluj-Napoca ne-a raspuns la intrebari in mai putin de 48 de ore.Din informatiile primite, pe care vi le prezentam mai jos, iese in evidenta un principiu de baza: dorinta edililor clujeni de a pune la punct un "proces de digitalizare cu scopul usurarii relatiei cetateanului cu administratia publica".Initiativa de a demara in Primaria Cluj-Napoca un proces de digitalizare si simplificare a procedurilor destinate cetatenilor ii apartine primarului Emil Boc.Acesta a stabilit inca din anul 2018 aceasta directie strategica pentru organizarea serviciilor publice destinate clujenilor apreciind ca "este datoria oricarui functionar sa isi regandeasca munca din prisma tehnologiilor digitale disponibile, pentru a le crea clujenilor un acces mai ridicat si mai facil la orice servicii de care au nevoie in relatia cu administratia publica".Din 18 aprilie 2018 de cand am initiat acest proces de a crea alternativa electronica a serviciilor oferite la ghisee de functionari, pe care am numit-o "functionarul virtual Antonia", acesta a inregistrat in 2018 un numar de 2.407 de cereri online, dar avand in vedere faptul ca, indicatorul pe care il consideram relevant este faptul ca aceste solicitari sunt in crestere accentuata.Toate aceste aspecte vor face obiectul unor analize calitative si cantitative. Pentru a fi relevanta, este nevoie sa existe perioade de timp comparabile si o masa critica atinsa din volumul general al solicitarilor.Prin urmare, acesti indicatori sunt in acest moment numai cu rol orientativ in deciziile interne de redesign al proceselor fiind in continua adaptare, urmand ca unsa fie comunicat probabil pe finalul acestui an, inceputul anului urmator si de asemenea sa avem rapoarte cu relevanta de specialitate cand avem cel putin doua cicluri temporale similare parcurse.Nu au fost luate decizii de reducere sau reconfigurare de departamente sau numar de angajati.Va reamintim ca proiectul este in acest moment intr-o faza foarte incipienta si atentia institutiei este de a identifica si automatiza procese si proceduri in paralel cu un efort de simplificare a pasilor intrinseci ai prezentelor proceduri in incercarea de simplificare a acestora - care sa aiba ca rezultat pe de o parte,Primaria Cluj-Napoca are un cod etic functional in concordanta cu normativele legale.Procesul de adoptie a tehnologiei informationale in munca din administratia publica are la baza nevoia de inovare in relatia cu cetateanul si necesitatea actualizarii mijloacelor de lucru cu ceea ce nivelul de dezvoltare a orasului a adus in ultimii ani atat ca instrumente de lucru, cat si ca asteptare din partea beneficiarilor.In mod evident aceasta alternativa va aduce o, fapt care va suplimenta metodele deja in implementare de asigurare a comunicarii transparente si rapide cu cetatenii.Departamentele de specialitate ale insitutiei iau in calcul toate riscurile implicate de digitalizare. Institutia noastra realizeaza in colaborare cu alte entitati specializate ale Statului audituri de securitate si adopta masurile necesare in mod constant, realizand toate procedurile care pot fi accesibile unei institutii publice pentru a-si proteja sistemul informatic. Dezvoltarea noilor instrumente se face cu extinderea acestor procese de securizare si protectie a datelor.i.In acest moment institutia a semnat un contract de finantare nerambursabila cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) pentru finantarea proiectului ANTO-CIIC in valoare de, prin Programul Operational de crestere a Capacitatii Adminsitrative, POCA, care vor fi utilizati pentru demararea proceselor de instalare a hardware si software necesare dezvoltarii in etapa urmatoare a functionarului virtual Antonia.Mentionam ca nevoile procesului sunt in continua schimbare, institutia noastra si echipa de baza pentru implementarea acestui proiect fiind intr-un proces continuu depentru a continua dezvoltarea acestui "functionar" virtual.Crearea unei interfete umanizate a "functionarului" virtual este importanta in procesul de inovare sociala pe care administratia clujeana l-a initiat, de a crea cetatenilor o relatie "digitala" cat mai umana cu institutia. Cel mai mare risc cand se adopta un instrument digital in relatia cu oamenii este ca acest instrument sa se transforme intr-o bariera intre om si entitatea care utilizeaza acest instrument. Este un aspect pe care Primaria Cluj-Napoca il analizeaza extrem de serios,Prin urmare un "functionar virtual" cu o identitate vizuala definita, responsiv si care se dezvolta pe masura ce este utilizat face parte intrinseca dintr-un design de sistem de suport care are in centru oamenii si nevoile lor de a folosi mai putin timp pentru a-si rezolva problemele.