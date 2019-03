Se intampla tot mai des: Cartiere de blocuri ameninta sa ii "sufoce" pe cei care si-au luat case langa Bucuresti

Strazile micului cartier de vile nu sunt suficient de late pentru a deservi blocuri. Foto: Arhiva personala Sorin Mitran

Scandal si promisiuni desarte, la Primaria Dobroesti

PUZ-ul adoptata de CL Dobroesti permite ca o noua "perdea" de blocuri sa se construiasca pe terenul liber de langa cartierul de vile. Foto: Arhiva personala Sorin Mitran

Brusc, primarul schimba tonul: Nu-mi mai spuneti ca v-am mintit, oameni buni, ca ma omorati cu zile!

Sorin Mitran spune ca atunci cand a decis sa isi cumpere o locuinta in cartierul cu cateva case de la Dobroesti (in judetul Ilfov), nici nu se punea problema ca in apropiere sa se construiasca blocuri. Apoi, incetul cu incetul, acestea au inceput sa apara in zona, ca ciupercile dupa ploaie."Ne-am hotarat sa cumparam casa acolo gandindu-ne, inainte de toate, la copiii nostri. Am considerat ca ei merita sa le oferim sansa de a trai intr-un mediu mai curat. Asa ca am facut un credit de vreo 70.000 de euro si am cumparat o locuinta la Dobroesti, intr-un cartier mic, destul de izolat si linistit.La acel moment, noi chiar l-am intrebat pe constructorul de la care am cumparat casa ce statut are terenul liber din imediata vecinatate si daca nu cumva urmeaza sa se mai construiasca ceva acolo. Stiti ce ne-a spus? Ca vrea sa cumpere acel teren ca sa extinda cartierul de case. Ni s-a parut rezonabil, asa ca am cumparat o locuinta si ne-am mutat", a explicat Sorin Mitran pentruNumai ca, din pacate, lucrurile aveau sa ia, in curand, o turnura cu totul neasteptata. Potrivit lui Alexandru Cristescu - un alt proprietar de vila din micul cartier al Dobroestiului - constructorul chiar a intrat in posesia terenului din imediata vecinatate a vilelor, dar a decis sa nu mai construiasca pe el case, ci blocuri.In consecinta, constructorul a depus la Primaria Dobroesti, in toamna lui 2017, un proiect de modificare a Planului Urbanistic Zonal (PUZ), care sa-i permite sa ridice in zona destinata pana atunci doar locuintelor mici si 3 blocuri cu cate 4 etaje si 50 de apartamente fiecare.Cand au aflat ca tot intre blocuri vor locui - desi se mutasera in afara Capitaliei tocmai ca sa scape de aglomeratie - proprietarii vilelor au simtit ca le fuge pamantul de sub picioare. Multi se imprumutasera deja pe 30 de ani ca sa isi ia casa intr-o zona linistita, nestiind ca aceasta va fi in curand sufocata de betoane!Initial, oamenii s-au oferit chiar sa-i cumpere constructorului teren in preajma vilelor, la un pret putin mai mare decat cel al pietei. Totul, numai sa fie lasati sa traiasca in liniste! Din pacate, constructorul n-a vrut sa vanda teren.Disperati, locuitorii vilelor s-au dus la primarul comunei Dobroesti, Stefan Condu, caruia i-au explicat ca in zona lor, costructia de blocuri nu e oportuna. Motivele: nu exista inca o retea de canalizare bine pusa la punct si nici strazile nu sunt suficient de largi ca sa le permita sutelor de oameni care se vor muta in blocuri sa circule in bune conditii. Practic, blocurile ar fi transformat viata de zi cu zi intr-un cosmar, in zona!Initial, primarul i-a ascultat si le-a promis ca va face tot ce-i sta in putinta ca sa le rezolve problema. Oamenii l-au crezut, la inceput. Cand au vazut, insa, ca autoritatile nu iau, de fapt, nicio masura ca sa impiedice constructia blocurilor, locatarii vilelor si-au angajat un avocat.Pe 23 octombrie, pe ordinea de zi a Consiliului Local al comunei Dobroesti a figurat - printre alte proiecte - si cel de adoptare a PUZ-ului care permite constructia celor 3 blocuri.Locatarii cartierului de vile au venit la sedinta, insotiti de avocatul Cristinel Laurentiu Preda. O echipa aa fost de asemenea la sedinta si a vazut ca, in loc sa le asculte oamenilor problemele, atat primarul, cat si consilierii locali i-au tratat pe oameni cu raceala.Mai intai, acestia au asteptat o vreme pe holurile primariei, pana sa fie primiti in sala de consiliu. Dupa ce li s-a permis accesul la sedinta, n-au putut face altceva decat sa asculte detaliile legate constructia celor 3 blocuri. Cand au incercat sa ia cuvantul, li s-a interzis.Tocmai cand proiectul de adoptare al PUZ urma sa fie suspus la vot, oamenii au izbucnit, plangandu-se ca se simt umiliti din cauza ca - desi au batut drumul pana la sedinta - nu li se da dreptul sa vorbeasca despre problema lor.Primul nemultumit de aceasta atitudine a fost chiar primarul Stefan Condu., a spus pe ton categoric Stefan Condu, in timpul sedintei de consiliu.Oamenii au continuat, insa, sa incerce sa le explice consilierilor ca ei si-au cumparat, cu buna credinta, locuinte intr-un cartier aerisit de vile, pe care acum primaria accepta acum sa il transforme in zona supraaglomerata, cu blocuri., le-a raspuns primarul Stefan Condu.Totodata, edilul a spus ca trebuie sa se gandeasca si la dezvoltatorul imobiliar, care e tot din comuna si care a cheltuit deja bani pentru pregatirea constructiei blocurilor.In cele din urma, PUZ-ul care permite ridicarea celor 150 de apartamente chiar langa micul cartier de vile de la Dobroesti a fost adoptat cu unanimitate de voturi.La finalul sedintei, consilierul local PNL Iliuta Mihalea a spus ca daca n-ar fi votat adoptarea PUZ-ului, de a doua zi si-ar fi pierdut calitatea de consilier local. Ziare.com l-a intrebat pe Iliuta Mihalea, direct, daca primarul Stefan Condu i-a cerut sa voteze adoptarea PUZ-ului., a raspuns Iliuta Mihalea.Dupa sedinta - ramas doar cu locatarii cartierului de vile - Stefan Condu a renuntat la totul categoric si a negat ca le-ar fi cerut consilierilor sa adopte PUZ-ul care permite constructia celor 3 blocuri."Daca v-a spus asta, e un tampit (...) Eu v-am spus doar ca si el (dezvoltatorul, Stefan Branza - n.red.) e un om si a investit. Recunosc, nu cred in aia (in PUZ-ul care permite constructia blocurilor - n.red.) . Mi-e rusine de dumneavoastra, ca am vorbit lucruri (....)Dumneavoastra sunteti cu singurele case intre blocuri. Vor fi numai blocuri acolo", a mai spus Stefan Condu.Oamenii au continut sa il intrebe de ce i-a mintit, spunand ca va incerca sa impiedice adoptarea PUZ-ului., le-a mai spus primarul Stefan Condu oamenilor.Dezamagiti de atitudinea duplicitara a primarului de la Dobroesti, oamenii s-au retras. Ulterior, ne-au transmis ca au contestat - fara succes - PUZ-ul.In continuare, urmeaza sa se adreseze instantei, in incercarea de a bloca constructia celor 3 blocuri in vecinatatea micului cartier de vile.a incercat, in repetate randuri, sa ia legatura si cu dezvoltatorul imobiliar care urmeaza sa construiasca blocuri. Fara succes, insa.In aceste conditii, ramane sa vedem daca locatarii micului cartier de vile vor avea castig de cauza, in instanta. Sau daca, dimpotriva - desi s-au mutat din Capitala de teama aglomeratiei - vor fi, totusi, nevoiti sa isi traiasca viata tot intr-o zona sufocata de trafic si betoane.