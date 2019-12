Sedinta cu scantei si acuzatii la Consiliul General: Unda verde pentru Spitalul Metropolitan de 1 miliard de euro al Gabrielei Firea

Cum au ajuns lucrarile de 400 de milioane de euro sa coste de peste doua ori mai mult

Sedinta cu scandal: "Vreti doar sa va mancati cozonacelul!"

Tir de intrebari despre spital din partea Opozitiei

Lucrarile ar urma sa coste aproape 1 miliard de euro. Nu e clar cine le va face si nici daca in aceste costuri este inclusa si dotarea cu echipament medical.Dezbaterea proiectului Spitalului Metropolitan a inceput, in sedinta de Consiliu General de miercuri, cu putin dupa ora 11:00 si a durat pana aproape de ora 14:00. Consilierii si primarul general au purtat discutii tensionate si si-au adresat unii altora acuzatii. In cele din urma, cu 28 de voturi pentru (in pricipal ale PSD si PMP - din sursele Ziare.com) si 17 abtineri, proiectul a fost adoptat.Inca de pe 11 decembrie, Gabriela Firea a organizat o conferinta de presa in care a anuntat ca doua companii municipale au finalizat studiul de fezabilitate pentru constructia Spitalului Metropolitan Bucuresti , in zona Pipera. Acest spital urma sa aiba 1.000 de paturi si sa fie a doua cea mai mare cladire din Romania, dupa Casa Poporului.Constructia acestui spital - sustinea atunci Gabriela Firea - urma sa inceapa in martie, sa dureze 3 ani si sa coste 400 de milioane de euro.Dar pentru asta, e nevoie de aprobarea prin vot, in Consiliul General, a indicatorilor tehnico-economici pentru Spitalul Metropolitan.Cand a aparut proiectul de hotarare pentru aprobarea acestor indicatori tehnico-economici, consilierii au constatat, insa, cu uimire, ca, de fapt, lucrurile nu stateau deloc asa cum promisese Gabriela Firea.Mai exact, costurile spitalului si de amenajare a zonei nu erau de 400 de milioane de euro, cum spusese Gabriela Firea, ci de aproximativ 984 de milioane de euro (4.704.337.953 de lei).In plus - cu tot cu realizarea accesului rutier si a amenajarii peisagistice - lucrarile urmau sa dureze 5, nu 3 ani, asa cum spusese Gabriela Firea.Mai multe puteti afla consultand textul proiectului supus astazi la vot, in sedinta Consiliului General:La inceputul sedintei de consiliu general de miercuri, Gabriela Firea a incercat sa explice aceasta majorare a bugetului pentru spital.Mai exact, Firea a sustinut ca nu a spus niciodata ca intregul proiect ar costa doar 400 de milioane de euro, ci ar fi spus ca doar cladirea principala a spitalului s-ar putea construi cu aceasta suma. Diferenta de bani - adica cei aproape 600 de milioane de euro in plus - ar urma sa fie folosita pentru constructia corpurilor anexe si pentru asigurarea accesului rutier, pentru reconfigurarea unei linii de tramvai din Pipera si alte investiii necesare in proiect, a precizat Firea.Aceasta i-a acuzat pe consilierii generali ca i-au tradat pe bucuresteni, acceptand posturi in Guvernul Orban pentru a nu vota indicatorii tehnico-economici pentru spital, considerand ca este "al lui Firea".Liderul grupului de consilieri PNL, Stelian Bujduveanu, a cerut scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului privind indicatorii tehnico-economici ai Spitalului Metropolitan si postarea sa in dezbatare publica pe site-ul PMB, pana dupa sarbatori.De asemenea, viceprimarul Capitalei, arhitectul Tomnita Florescu (ALDE), a sustinut ca documentatia este insuficienta pentru luarea unei decizii. Va sustine spitalul, dar daca primeste suficiente detalii."N-am cerut decat atat: sa fiu documentata. E normal ca pentru o investitie de 1 miliard de euro sa avem 3 pagini...Vorbiti de un spital de 400 de milioane de euro... Dar noi votam o investitie de 1 miliard. Pentru restul lucrarilor, unde sunt documentatiile si justificarile de pret? Pentru restul sumei, nu exista documentare.Va rugam mult, puneti-ne la dispozitie toata documentatia, studii... In orice capitala europeana, un astfel de proiect ar fi fost supus unui concurs. La noi, n-a fost. Bine. Dar poate ca macar ne informati si faceti o sedinta", a spus Tomnita Florescu.Gabriela Firea a sustinut ca nu e de acord cu PNL si ca nu i se pare corect ca membrii Consiliului General sa "isi manance intai cozonacelul si sa lase spitalul pe mai tarziu".In plus, Firea a acuzat-o pe Tomnita Florescu ca invoca argumente false, de vreme ce ar fi incercat sa impuna pentru Spitalul Metropolitan un arhitect roman care face spitale in Franta, pe nume Cristian Tanasescu. Iar arhitectul ar fi cerut un milion de euro pentru sine si inca 10 milioane de euro pentru membrii echipei sale pentru a lucra la spital.Iar Tanasescu ar fi fost refuzat inclusiv pe motiv de onorariu, de vreme ce - sustine Gabriela Firea - arhitecul selectat de PMB, adica Gabriel Dumitrache, nu a solicitat onorarii atat de mari.In urma scandalului iscat - si la propunerea viceprimarului Aurelian Badulescu - mai multi consilieri ai Gabrielei Firea au venit la pupitru, in fata Consiliului General, pentru a raspunde tuturor intrebarilor puse.Consilierul general Catalin Deaconescu (PNL) a fost primul care a adresat o serie de intrebari. Printre ele:- de ce a crescut costul de la 400 de milioane la aproape 1 miliard de euro?- de unde va lua PMB banii pentru a finanta o investitie atat de mare?- va muta PMB sectii din spitalele existente in viitorul Spital Metropolitan?- cu miliardul de euro pe care PMB estimeaza ca il va cheltui pe spital, va cumpara si aparatura?- va fi atribuita constructia spitalului prin licitatie publica sau prin incredintare directa unor companii municipale, urmand ca acestea sa ceara si alte surse de bani de la Consiliul General?- de ce denumirea proiectului se refera la constructia, in proximitatea spitalului, a unui campus universitar, de vreme ce administratia Firea vrea sa faca acolo doar o gradinita?Marius Coaje, consilierul pe probleme de infrastructura al Gabrielei Firea, a prezentat o serie de lamuriri (fara sa raspunda in mod clar tuturor intrebarilor lui Catalin Deaconescu).Mai exact, Coaje a spus ca pe constructia cladirii spitalului (de peste 200.000 de euro, cu 2 subsoluri, parter si 7 etaje) si a turnului cu heliport (cu 2 subsoluri, 12 etaje si heliport) se vor cheltui cam 1.500 - 1.600 euro/mp.Se vor muta in Spitalul Metropolitan sectiile din spitalele cu probleme de igiena (care pot provoca infectii intraspitalicesti) sau de infrastructura.Cat despre aparatura, parte va proveni si din cea moderna, cumparata pentru spitalele administrate de PMB, in ultimii ani. Dar analiza se va face dupa finalizarea constructiei, a adaugat Coaje.Consilierul Gabrielei Firea nu a spus daca lucrarile pentru spital vor fi scose la licitatie sau incredintate companiilor municipale. De asemenea, Marius Coaje nu a precizat cum si-a propus PMB sa acopere costurile uriase ale constructiei si dotarii spitalului, in urmatorii 5 ani (ci doar ca va exista o componenta multianuala a finantarii).Consilierii generali USR au adresat, la randul lor, o serie de alte intrebari si solicitari. Consilierul Alexandru Gadiuta (USR), spre exemplu, a spus ca i s-a pus la dispozitie, in ajun, un numar mare de documente privind spitalul pe care nu a putut sa le studieze intr-un timp scurt, la comisia de specialitate. Asa ca prefera, in continuare, ca proiectul sa fie lansat in dezbatere publica, nu votat imediat.Cu toate astea, s-a ajuns la vot. Si, in ciuda faptului ca administratia Firea nu a raspuns decat in parte intrebarilor, Consiliul General a adoptat proiectul cu indicatorii-tehnico economici ai proiectului Spitalului Municipal.