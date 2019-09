Seful CJ Bihor, acuzat ca ar favoriza aeroportul din Debrecen in detrimentul celui din Oradea, se recomanda "Sandor Pasztor from Hungary"

Ziare.

Flaviu Bunoiu, membru USR Bihor, cel care a descoperit fotografia din safari a lui Pasztor Sandor, a declarat, vineri, ca acesta indeplineste o functie de reprezentare a cetatenilor din judetul Bihor, din Romania, fiind presedintele CJ Bihor, nu al unui judet din Ungaria."Am descoperit intamplator pe site-ul unei agentii care organizeaza safari in Africa de Sud o fotografie cu presedintele CJ Bihor langa o antilopa impuscata si textul 'Sandor Pasztor from Hungary. With his Blesbuck ram shot at 120 meter with 308 Musgrave using 150 gr PMP ammunition'.Mi s-a parut relevanta poza in contextul declaratiilor fostului director al Aeroportului Oradea, Gheorghe Pasc, care afirma ca exista un interes al CJ Bihor, in speta a lui Pasztor Sandor, de a favoriza Aeroportul Debrecen in detrimentul celui din Oradea. Acesta spunea ca Pasztor Sandor i-a interzis sa poarte discutii cu companii aeriene cu scopul vadit de a impiedica dezvoltarea aeroportului oradean in favoarea celui din Ungaria.Dl. Pasztor indeplineste o functie de reprezentare a cetatenilor din judetul Bihor, din Romania, este presedintele CJ Bihor, nu al unui judet din Ungaria. Mi se pare o gafa a d-lui Pasztor, dar e relevant in contextul legat de situatia Aeroportului Oradea", a spus Bunoiu.Potrivit acestuia, recomandarea lui Pasztor ca fiind din Ungaria nu ajuta si nu contribuie la o buna intelegere intre romani si maghiari, ci, din contra, face mult rau.Intrebat, vineri, intr-o conferinta de presa, cum comenteaza acuzatiile lui Flavius Bunoiu legate de safari-ul din Africa de Sud si daca se considera reprezentant al judetului Bihor sau al unui judet din Ungaria, Pasztor Sandor a raspuns ca lucrurile sunt simple."Am fost anul trecut 7 zile in Africa de Sud, acolo trebuie viza cu pasaport romanesc, este o procedura anevoioasa. Am si pasaport maghiar, de Ungaria, si fara viza am calatorit in Africa de Sud. Acolo ei te asimileaza cu Ungaria, nu scrie pe pasaport ca esti maghiar din Romania, scrie Hungary pe pasaport, asta s-a intamplat, asta este marea conspiratie. Sunt cetatean al Oradei, aici m-am nascut, sunt ferm convins ca nu trebuie sa plec. Am si pasaport romanesc pe care il folosesc, dar unde exista posibilitatea de a nu sta la Bucuresti pentru viza folosesc pasaport maghiar", a explicat seful CJ Bihor.In ceea ce priveste suspiciunile ca ar favoriza Aeroportul Debrecin in detrimentului celui din Oradea, Pasztor Sandor a spus ca a fost impreuna cu fostul director al Aeroportului Oradea, Gheorghe Pasc, la multe negocieri cu companii aeriene si ca nu i-a interzis nimic legat de discutii cu acestea."Nu pot decat sa zambesc fata de aceste suspiciuni. Aducem milioane de euro pentru un nou terminal al Aeroportului Oradea, facem promovare pentru Oradea in tari straine si cheltuim bani. Credeti ca sabotez Aeroportul Oradea?", a intrebat seful CJ Bihor.