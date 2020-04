Si din Sibiu a plecat o cursa cu romani spre Germania azi. Ce spune prefectul judetului

Ziare.

Prefectul Sibiului, Mircea Cretu, a declarat ca pasagerii cursei charter care au plecat, joi, spre Dusseldorf sunt "lucratori sezonieri", iar in aeronava erau 89 de persoane.Cretu a spus ca avionul care a decolat de pe Aeroportul International Sibiu a dus 89 de persoane la munca in Germania."De pe Aeroportul International Sibiu s-a efectuat un zbor cu un numar de 89 de persoane pentru munca sezoniera in Germania", a spus Mircea Cretu, prefectul Sibiului. Aproape 2.000 de persoane din judete din Transilvania si Moldova au venit , joi, in parcarea din fata Aeroportului International "Avram Iancu" Cluj pentru a pleca cu curse charter spre Germania, la munca in agricultura.De pe aeroportul clujean au plecat joi 12 curse charter spre spre destinatii din Germania - Berlin, Baden-Baden/ Karlsruhe, Dusseldorf.