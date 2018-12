Si la Focsani un monument important a fost transformat in brad de Craciun (Foto)

Ziare.

Instalatia de lumini din centrul orasului Focsani a fost pornita joi, de Sfantul Nicolae. Printre constructiile impodobite cu plase luminoase este si Monumentul Unirii, unul dintre simbolurile orasului Focsani.Ideea este pe gustul localnicilor care au scris mesaje pe Facebook."Frumoase decoratiuni, impresionant", a comentat o persoana, in timp ce un cetatean care locuieste in zona a spus ca "de sus se vede bine...totul este superb".Modul in care a fost impodobit Monumentul Unirii nu ridica nicio problema de legalitate, sustin reprezentantii Primariei Focsani. Mai mult chiar, in trecut monumentul a avut alte instalatii de lumini pentru sarbatori."Totul este legal, nu exista pericolul ca instalatia sa fie data jos. S-au luat toate masurile necesare. Instalatia va sta doar pe perioada sarbatorilor deoarece anul viitor monumentul va intra in circuitul normal.Va fi finalizata lucrarea de renovare. Instalatiile montate pe monument nu provoaca niciun prejudiciu. Si in anii trecuti a fost montata o plasa de lumini care pornea de la Obelisc si se ducea in lateral, ca o panza de paianjen", a declarat purtatorul de cuvant al Primariei Focsani, Madalina Serbanut.Nici reprezentantii Directiei de Cultura nu au obiectii legate de instalatiile de lumini de pe monument, chiar daca autoritatile locale nu au parcurs inca toate procedurile legale privitoare la impodobirea unui monument."Nu afecteaza cu nimic (instalatiile de lumini - n.red.) . Exista o procedura de avizare care a inceput deja, pe 12 decembrie se va intruni Comisia de avizare de la Iasi. Procedura este greoaie, daca membrii comisiei nu vor aviza, Primaria Focsani poate contesta masura. Dar nu afecteaza cu nimic, este o instalatie care va sta doar de sarbatori", a spus directorul Directiei de Cultura Vrancea, Traian Negulescu.Monumentul Unirii este dedicat Micii Unirii si a fost realizat in 1976 de sculptorul Ion Jalea. Obiectivul are inaltimea de aproape 20 de metri si prezinta mai multe simboluri si personalitati ale evenimentului din 1856, in baza caruia a fost realizata Unirea din 1918. Monumentul a fost reparat si in anul 2011 cand au fost restaurate basorelieful din bronz si portiunea din granit rosu.