Sinaia isi cumpara cu bani europeni autobuze hibrid de la Mercedes

Ziare.

com

"Astazi, 26 noiembrie, Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia, si Valeriu Zaharia, Managing Director Truck & Bus Mercedes-Benz Romania, au semnat contractul de achizitie a celor 11 autobuze hibrid, finantate prin proiectul pe fonduri europene Eco-Bus, in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, axa prioritara 3.Prin achizitionarea acestor autobuze se doreste reducerea emisiilor de carbon in orasul Sinaia si dezvoltarea unui transport public de calatori modern, de inalta calitate si eficient", se arata intr-un comunicat al Primariei Sinaia Valoarea investitiei este de 16,11 milioane de lei. Finantarea a fost aprobata in luna aprilie a acestui an, iar programul va permite inlocuirea intregului parc de transport public local cu autobuze hibrid."Mobilitatea urbana reprezinta un capitol important pentru cresterea calitatii vietii sinaienilor, iar un transport in comun ecologic mentine un oras sanatos. Ma bucur ca licitatia a fost castigata de o companie cu renume mondial pentru produsele de top", a declarat primarul din Sinaia, Vlad Oprea.Autobuzele sunt dotate cu camera video, internet wireless, sistem GPS in computerul de bord, sistem e-ticketing si rampa pentru persoanele cu dizabilitati. Totodata, in statiile de autobuz vor fi montate 18 panouri cu mesaje pentru informarea in timp real a calatorilor asupra timpului de sosire a autobuzelor."Contractul de furnizare va avea ca scop livrarea si punerea in functiune a 11 autobuze hibrid (diesel-electric), dintre care opt autobuze Citaro K cu lungimea de 9-11 m cu trei usi si trei autobuze Citaro de 12-13 m cu 2 usi (...) Beneficiile vizate includ cresterea capacitatii de transport public, extinderea traseelor rutiere si modernizarea sistemului de transport, prin introducerea unui sistem inteligent de management al traficulului", mai informeaza Primaria Siania.In schimb, in Bucuresti, administratia Gabrielei Firea a cumparat sute de autobuze diesel de la turci