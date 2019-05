Sindicat: Recalcularea a 5 milioane de pensii risca sa intarzie. Soft-ul merge prost si de abia a venit, iar angajatii nu sunt destui

Ziare.

Vicepresedintele Federatiei Sindicatelor din Ministerul Muncii, Alexandru Adrian Ionica, a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, ca presiunea la care sunt supusi angajatii caselor de pensii din tara este enorma., a declarat Alexandru Ionica.Viceliderul sindical sustine ca - desi a fost livrata tarziu - aplicatia folosita la recalcularea pensiilor nu este nici macar perfomanta., a mai spusi Alexandru Ionica.Sindicalistul sustine ca nu s-ar fi ajuns in aceasta situatie daca Ministerul Muncii ar fi pregatit din timp recalcularea de pensii si n-ar fi insistat sa grabeasca intregul proces, in scop electoral.Cand presa i-a amintit ca, potrivit ministrului Muncii, Daniel Budai, problemele se vor rezolva dupa ce noua lege a pensiilor va intra in vigoare, Alexandru Ionica a replicat:Reamintim ca mai multe articole din noua lege a pensiilor - aflata in discutie la Camera Deputatilor - au fost declarate neconstitutionale de CCR si trebuie modificate. Cand se vor opera modificarile si peste cat timp ar urma sa intre legea in vigoare nimeni n-ar putea spune acum, cu siguranta.Cert este ca, potrivit Federatiei Sindicatelor din Ministerul Muncii, recalcularea a 5 milioane de pensii - in temeiul viitoarei legi - nu se va putea face cu resursele actuale.Cu alte cuvinte, potrivit Federatiei, va fi nevoie de noi angajari (in conditiile in care in UE casele de pensii din tara noastra ar avea de aproape 3 ori mai putini angajati decat cele din alte state UE) . Mai exact, in medie, in statele UE, casele de pensii ar avea, 10-15 angajati pentru fiecare 10.000 de beneficiari. In schimb, in Romania, numarul de angajatilor caselor de pensii ar fi de doar 6-7 angajati la fiecare 10.000 de beneficiari.In plus, noii angajati vor avea nevoie de instruire adecvata, inainte sa inceapa sa recalculeze pensii, mai sustine Federatia Sindicatelor din Ministerul Muncii.Fara astfel de investitii absolut necesare, intregul proces de recalculare a pensiilor, asumat de Ministerul Muncii, risca sa intarzie excesiv, in devafoarea romanilor.