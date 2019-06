Sindicatele din administratie, despre Codul Adminstrativ: Daca va fi adoptat azi, singurul scop e de a proteja un grup de interese

Ziare.

com

Sindicalistii spun ca, daca ordonanta va fi adoptata azi, tinand cont ca nu se afla pe ordinea de zi a Guvernului, inseamna ca singurul scop este acela de a proteja un grup de interese care doreste sa feudalizeze administratia publica din Romania."In cazul in care Guvernul Romaniei va adopta in sedinta OUG referitor la Codul Administrativ, fiind introdus pe lista suplimentara, vom considera ca acest demers este indreptat impotriva cetatenilor acestei tari, ca sfideaza toate princiile de drept iar singurul lui scop este acela de a proteja un grup de interese care doreste sa feudalizeze administratia publica din Romania", se arata intr-un comunicat al FNSA transmisTotodata, sindicalistii din administratie atrag atentia ca ordonanta privind Codul Administrativ a primit avizul nefavorabil al Consiliului Economic si Social."Federatia Nationala a Sindicatelor din Administratie (FNSA) solicita primului-ministru al Romaniei sa respecte angajamentele luate in privinta adoptarii Codului Administristrativ, dupa discutiile cu partenerii sociali.Ii reamintim ca adoptarea acestui act normativ sub forma unei oronante de urgenta a primit avizul nefavorabil al Consiliului Economic si Social iar FNSA a solicitat in nenumarate randuri ca acest subiect sa fie tratat cu responsabilitate", mai precizeaza comunicatul.Astfel, FNSA ii cere lui Dancila sa convoace partenerii sociali la discutii pe aceasta tema, altfel, spun sindicalistii, vor considera ca declaratiile transmise in mass media pe tema intentiei de dialog au fost mincinoase.- Stimata doamna prim-ministru, consideram ca acesta declaratie demonstreaza clar modul in care Guvernul Romaniei intelege sa trateze cu responsabilitate si seriozitate reglementarile din acest cod! Apreciem insa capacitatea de analiza si sinteza a structurii pe care o reprezentati, nimeni, in afara de dumneavoastra, nu este capabil sa analizeze un document de aproximativ 300 de pagini in cateva minute.Asteptam cu interes convocarea la discutii pe tema Codului Administrativ, sperand ca declaratiile transmise in mass-media, pe tema intentiei de dialog, inainte de adoptare, nu au fost mincinoase", conchide comunicatul.Viorica Dancila a declarat inca de saptamana trecuta ca Guvernul ar putea sa adopte prin OUG Codul Administrativ in sedinta de joia trecuta "Nu am vazut inca lista cu actele normative pe care le vom adopta maine (joi - n.red.) in cadrul sedintei de guvern. Daca sunt indeplinite toate criteriile (OUG are toate avizele - n.red.), cu siguranta ca da", a replicat miercuri Dancila, cand a fost intrebata daca are in vedere adoptarea Codului Administrativ.Ordonanta nu a fost aprobata insa joi, pentru ca a nu a reusit sa obtina avizele necesare, astfel ca ar putea fi adoptata azi, desi nu se afla pe ordinea de zi a sedintei de guvern.Nu ar fi intra pentru prima data cand Executivul adopta o OUG care nu este anuntata oficial.Proiectul privind Codul Administrativ contine aproximativ 300 de pagini, iar multe dintre prevederi, sustin functionarii publici si specialisti in drept, sunt neconstitutionale, slabesc eficienta administrarii, ii fac pe functionarii publici dependenti de politic, iar unele dintre articole sunt concepute doar pentru a le da mai multa putere baronilor locali (primari si presedinti de consilii judetene) si pentru a-i apara de raspundere pentru activitatea lor.