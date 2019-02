Situatie incredibila in Gorj: Copii cu handicap si batrani de la azil, sedati ca sa stea linistiti

Ziare.

Acestia le-ar fi dat medicamente cu efect psihotrop pacientilor fara sa aiba prescriptie medicala si fara sa ia in calcul pericolele la care ii supun, informeaza TVR.Fostul manager al Directiei Sociale din judet este cel care a sesizat ca in centrele respective s-ar intampla astfel de lucruri. "In luna a opta 2018 mi s-au solicitat anumite documente pe care le-am pus la dispozitie", a spus acesta."In urma verificarilor, persoanele desemnate au constatat ca au fost unele incalcari ale standardelor aplicabile in domeniu cu privire la administrarea medicamenelor", a declarat Cristina Radulea Zamfirescu, secretar al Consiliului Judetean Gorj.Pana in prezent au fost audiati mai multi medici, sefi de centre, asistente medicale si farmacisti.