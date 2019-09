Situatie incredibila la Predeal: Orasul nu are primar si ramane si fara Consiliul Local

Ziare.

"Blocajul a ajuns la un nivel la care eu consider ca se impun a fi luate hotarari foarte importante. In prezent analizeaza structura deliberativului din Predeal, care, desi legal convocat, din luna iunie, nu a reusit intrunirea cvorumului in vederea adoptarii de acte administrative. Dintr-un total de 15 consilieri locali in functie, 7 sunt demisionari, un mandat s-a vacantat, iar daca se convoaca CL sunt doar 7 membri. (...)Avem doua situatii: in prima - in doua sedinte nu a existat cvorum, iar a doua consiliul local s-a redus la plus unu si nu mai poate fi completat cu supleanti din lipsa de cvorum. Astfel, analizam situatia, de a intra in procedura de dizolvare a CL Predeal si in felul acesta sa deblocam situatia", a precizat Rasaliu, vineri, intr-o conferinta de presa.Conform acestuia, toate actele administrative ce tin de forul local din Predeal vor fi semnate de secretarul acestuia.Sefa serviciului juridic din Prefectura, Liliana Solovastru, a explicat ca, desi Predealul nu are primar, are totusi un viceprimar, caruia desi i-a incetat mandatul prin ordin al prefectului, ca urmare a retragerii sprijinului politic de catre formatiunea politica sub a caruia a candidat (PNL), acesta este practic in functie pana la rezolvarea situatiei in instanta.In iunie 2017, primarul Liviu Cocos si-a pierdut mandatul dupa ce a fost condamnat la un an inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu. Apoi de primarie s-au ocupat mai multi viceprimari care au parasit functia din diverse motive.Conform lui Solovastru, saptamana viitoare ar putea fi sesizata instanta de contencios administrativ pentru dizolvarea CL Predeal, pana atunci Institutia Prefectului urmand sa primeasca documentele necesare de la forul local din Predeal.