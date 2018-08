Sobolani filmati langa Primaria Arad. USR: Avem un adevarat focar de infectie (Video)

Ziare.

com

Reprezentantii Primariei Arad spun ca pe domeniul public au facut tratamente impotriva rozatoarelor, insa acestea nu ar avea efect, pentru ca proprietarii imobilelor din centrul orasului nu fac deratizari.Reprezentantii USR au prezentat imagini cu mai multi sobolani care umbla ziua pe bulevardul Revolutiei din Arad, intr-un parc situat in apropiere de Palatul Administrativ, care gazduieste Primaria si Prefectura. Rozatoarele se plimba langa o toaleta publica dezafectata."La 100 de metri de kilometrul zero al municipiului Arad, o familie numeroasa de sobolani prospera, ignorata fiind de autoritati, asemeni majoritatii problemelor urbei noastre. In locul in care turistii si aradenii ar fi trebuit sa beneficieze de serviciile unui grup sanitar deschis publicului, avem un adevarat focar de infectie, un risc pentru sanatatea publica", arata USR intr-un comunicat transmis miercuri.Reprezentantii partidului spun ca secventele "reflecta fidel nivelul de interes al autoritatilor locale fata de orasul in care locuim, fata de sanatatea si bunastarea cetatenilor"."Totodata, plaseaza Aradul direct in mediul rural, din punct de vedere al disponibilitatii si calitatii serviciilor si utilitatilor publice, precum si al imaginii pe care o proiecteaza in ochii vizitatorilor", se mai arata in comunicat.In bugetul local pentru 2018 s-a prevazut cheltuirea a 500.000 de lei pentru servicii de dezinsectie si deratizare, iar reprezentantii Primariei au declarat pentru News.ro ca procedurile programate au fost efectuate. Ei au adaugat ca, pentru a disparea complet sobolanii, ar fi necesar ca si proprietarii cladirilor din zona centrala a orasului sa faca deratizari in subsoluri, insa majoritatea nu o fac.