Statuia lui Stefan cel Mare din Suceava a fost vandalizata (Video)

Ziare.

com

Acestia au fost surprinsi de camerele de supraveghere in timp ce dansau in jurul statuii si apoi se urca pe aceasta.Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harsovschi, a publicat pe contul sau de Facebook imaginile. El a precizat ca tinerii au fost identificati si urmeaza sa fie sanctionati."Cum se mai distreaza tinerii in ziua de azi!Un grup de adolescenti a vandalizat statuia ecvestra a domnitorului Stefan cel Mare, care se afla in parcul Sipote din municipiul Suceava. Monumentul din bronz a fost restaurat anul trecut de catre Primaria Suceava si, din nefericire, acesta este al doilea act de vandalism.Cei 11 tineri (5 minori) au fost identificati de Politia Locala si vor plati pentru "distractia" lor.Fac publice aceste imagini pentru a constientiza si altii ca actele de "bravura" sunt identificate si pedepsite!", a scris Harsovschi pe reteaua sociala.Iata si imaginile: