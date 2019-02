Strada Vatra Luminoasa din Sectorul 2, un real pericol public: Cine plateste daca un copil e ranit? (Galerie Foto)

Ziare.

Revoltati de imaginea pe care o puteti vedea si dvs in fotografia atasata articolului, am decis joi sa luam la pas strada Vatra Luminoasa, de la un capat la celalalt. Nu exageram daca spunem ca am surprins zeci de crengi, mai mici sau mai mari, rupte de tot sau care inca se mai tin intr-o fasie de coaja, dar toate gata sa cada la o adiere mai puternica de vant.Iar meteorologii chiar ne-au avertizat ca in urmatoarele zile vremea se va inrautati, vor reveni ploile si furtunile, asa ca nu putem sa nu ne intrebam nu doar cine e platit din bani publici ca sa se ocupe de toaletarea acelor copaci si de curatarea domeniului public, dar mai ales cine va raspunde in cazul in care (Doamne fereste!) un copil aflat in drum spre gradinita sau spre scoala va suferi rani grave in urma unei astfel de lovituri.Iata doar cateva (putine) dintre imaginile surprinse in timpul celor circa 20 de minute cat a durat plimbarea peale strazii Vatra Luminoasa:Intamplator, prin apropierea unora dintre crengile rupte chiar treceau diverse persoane sau se aflau banci sau masini parcate:Un amanunt demn de retinut: Pe Vatra Luminoasa se afla si sediul filialei Sector 2 a PSD, principalul partid aflat la guvernare si din care fac parte atat primarul Capitalei, cat si toti cei sase primari de sectoare.Si e greu de crezut ca strada Vatra Luminoasa ar fi o exceptie. De exemplu, urmatoarele imagini au fost surprinse pe strada Herta, tot din Sectorul 2. Vizavi este un liceu, iar pe aceeasi strada mai sunt doua scoli.Incheiem cu imaginea deplorabila a unui copac rupt in doua, de data asta in Sectorul 3. Partea de sus e prabusita de mai bine de trei saptamani pe o banca aflata vizavi de Sectia 11 de Politie. Nici locatarii blocului si nici membrii echipelor de salubritate responsabile de curatenia din zona nu par sa fie deranjati in vreun fel.