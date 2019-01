Sute de masini au fost avariate in Bucuresti de copacii cazuti. Cine ii despagubeste pe proprietari si ce trebuie sa faca acestia

Desbagubiri pentru toti cei din sectorul 4. In 6, doar pentru unii

Cum procedeaza cei care vor sa ceara despagubiri in instanta si pe cine cheama in judecata

Ziare.

com

Si pericolul nu a trecut. Arborii se pot rupe in continuare, desi vremea s-a mai incalzit, pentru ca gheata inca nu s-a topit in totalitate.Pentru a-si repara masinile, oamenii trebuie sa bage adanc mana in buzunar. Mai rau este pentru cei care au doar polita RCA, nu si asigurare CASCO, unde in contract este specificata clauza pentru riscuri de calamitati naturale si isi pot repara autoturismele in baza politei.Asadar, multi dintre ei isi pun intrebarea: Ii va despagubi cineva? Si daca da, cum trebuie ei sa procedeze?Pana acum au reactionat doar primariile din sectoarele 4 si 6. Astfel,a anuntat ca le va oferi proprietarilor masinilor avariate din cauza "ploii inghetate" suportul necesar intocmirii dosarelor de despagubire, astfel incat cererile lor sa fie solutionate in regim de urgenta."Cei afectati trebuie sa vina la sediul primariei, cu nota de constatare intocmita la fata locului de colegii de la Politia Locala Sector 4, iar juristii nostri le vor oferi suportul necesar intocmirii dosarelor de despagubire, astfel incat cererile sa fie solutionate in regim de urgenta", a declarat primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, potrivit unui comunicat., proprietarii masinilor avariate pot fi despagubiti de administratia locala daca se vor adresa instantelor de judecata, a spus primarul Gabriel Mutu. Insa, afirma el, este vorba doar de autoturismele peste care au cazut arborii marcati si netoaletati."Peste 90% din arborii care s-au rupt erau arbori tineri, nu aveau probleme si nu aveam obligatia sa-i toaletam. Nici nu puteam sa facem acest lucru. Pentru astfel de situatii, cei care au avarii trebuie sa se adreseze companiilor de asigurare. Pentru situatia in care aveam arbori marcati cu un X rosu si nu s-a facut interventia, dansii ne pot da in judecata si pot cere despagubiri", a spus Mutu.Asadar, posesorii masinilor avariate de copacii cazuti care vor sa cheme autoritatile in instanta pentru a cere desbagubiri trebuie sa urmeze mai multi pasi.In primul rand,(fotografii efectuate la fata locului imediat dupa eveniment, fotografii cu avariile si cu arborele cazut), aApoi, afirma avocatul,- biroul accidente usoare pentru obtinerea autorizatiei de reparatie a autovehiculului. Politia va mentiona denumirea reperelor avariate si cauza avarierii acestora.pentru evaluarea daunei.", a precizat avocatul Anca Avram.In ceea ce privestesi implicit pentru repararea prejudiciului, aceasta"Daca este vorba despre un arbore situat intr-o proprietate privata, atunci proprietarul imobilului-teren este raspunzator de prejudiciul creat prin intermediul acestuia.Daca este vorba despre arbori situati pe domeniul public in minicipiul Bucuresti, de principiu, municipiul Bucuresti (Unitate administrativ teritoriala) este proprietarul arborilor, raspunzand pentru prejudiciul creat de acestia in calitate de paznic juridic", ecplica avocatul Anca Avram.Cu toate acestea, subliniaza ea, paza juridica este transferata prin hotarari ale Consiliului Local catre Administratia Domeniului Public din fiecare sector."Spre exemplu, potrivit art.1 alin.2 din Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei Domeniului Public Sector 2", precizeaza avocatul Anca Avram.In cazul in care arborele se afla pe zona care separa sensurile de circulatie:Astfel, subliniaza Anca Avram, avocat specializat in Dreptul Asigurarilor, persoana ce are "paza juridica" a arborilor trebuie determinata de la caz la caz, in functie de locul de amplasare a arborelui cazut, aceasta fiind cea care poate fi chemata in judecata in cazul in care solutionarea amiabila esueaza.