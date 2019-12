Tariceanu: Cum se face ca Primaria Capitalei ia numai de la turci autobuze si tramvaie? Ce i-a raspuns Firea

Ziare.

Tariceanu a precizat ca nu crede ca este o intamplare faptul ca doua firme turcesti au castigat contractele de achizitii pentru autobuzele si tramvaiele din Bucuresti."Nu cred in coincidente. Nu cred ca intamplator in doar 2 ani, doua firme turcesti au luat cele mai mari contracte de achizitii autobuze si tramvaie pentru Bucuresti, in conditiile in care firme romanesti produc aceleasi autovehicule in tara, de aceeasi calitate si cu forta de munca autohtona. Nu e inca tarziu ca o buna parte din cei 176 milioane de euro care vor fi platiti pentru tramvaie sa se intoarca in economia romaneasca", a conchis liderul ALDE.Tariceanu a mai spus ca nu ii cere Gabrielei Firea sa intervina in licitatii, ci doar "sa se asigure ca procedura este transparenta si nu dirijata catre compania turceasca"."(...) sa se asigure (Gabriela Firea - n.red.) ca in caietul de sarcini nu sunt incluse prevederi menite din start sa elimine sau sa defavorizeze compania romaneasca. Cred caLegea ii permite sa ceara reanalizarea ofertelor fara sa fie acuzata ca intervine in licitatie!", a scris Calin Popescu-Tariceanu, duminica, pe Facebook.In replica, Gabriela Firea a precizat pentru Digi 24 ca turcii au castigat licitatia pentru ca pretul a fost mai bun. Dar ca sub nicio forma nu putea interveni in licitatie. In plus, a mai spus ca nu le putea oferi celor de la Astra Vagoane un avantaj - sustinand astfel economia romaneasca - din cauza ca legea nu-i permite acest lucru.Nici pana la acest moment Primaria Capitalei n-a anuntat oficial ca licitatia pentru cele 100 de tramvaie pe care le cumpara pentru Bucuresti a fost castigata de Durmazlar Makine Sanayi Ve Ticaret SA. PMB a anuntat, in schimb, societatea Astra Vagoane Calatori ca a pierdut licitatia.In context, directorul producatorului aradean de tramvaie, Gheorghe Sirbu, a explicat pe larg pentru Ziare.com ca PMB nu i-a pus la dispozitie documente publice , care i-ar fi permis sa inteleaga cu ce a fost mai buna oferta turcilor.Ulterior, Astra Vagoane Calatori a contestat atribuirea contractului pentru cele 100 de tramvaie catre fabricantul turc. Ramane sa aflam cum se va solutiona acest litigiu si cine va livra cele 100 de tramvaie.