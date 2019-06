Teatrul din tara care nu mai vrea sa faca nunti decat cu politia si fara sampanie sau lautari

Ziare.

De asemenea, a fost solicitata prezenta unui politist local pe durata oficierii ceremoniilor, sanctiuni pentru persoanele certate cu bunul simt si interzicerea accesului in anumite spatii ale teatrului, altele decat cele puse la dispozitie de institutie.Potrivit conducerii Teatrului Municipal Focsani, regulamentul a devenit necesar dupa ce angajatii institutiei au fost amenintati de nuntasi, care au produs inclusiv stricaciuni in interiorul teatrului, dupa ce au aruncat cu sampanie si prajituri pe pereti."In nenumarate randuri, personalul a fost agresat verbal si chiar hartuit fizic pentru pretentii precum ca nu a pus sala mare de spectacole la dispozitia nuntasilor pentru efectuare de sedinte foto, nu a pus la dispozitia nuntasilor pahare si vesela. De asemenea, intarzierea la ora stabilita este tratata de nuntasi ca un lucru firesc, iar perturbarea intregului program nu e nicio problema.Sunt situatii in care persoane in stare de ebrietate produc stricaciuni in interiorul teatrului si nu pot fi stapanite. Peretii sunt stropiti cu sampanie sau alte bauturi, se adreseaza injurii si amenintari de genul 'Stii cine sunt eu?', 'Lasa ca iesi tu afara' sau 'Ce vreti ma, am platit 500 lei, fac ce vreau'.Toate aceste probleme vin din lipsa unui document cu drepturi si obligatii pe durata ceremoniei, care ar trebui sa fie inmanat cuplurilor, chiar din clipa achitarii sumei pentru oficiere, iar nerespectarea acestuia sa aiba consecinte, eventual sub forma unei amenzi", se precizeaza in referatul intocmit de conducerea Teatrului Municipal.Conducerea teatrului sustine ca prezenta unui politist local in incinta pe durata oficierii ceremoniilor i-ar putea determina pe invitati sa aiba un comportament civilizat."Pana acum nu a existat un regulament, dar au aparut anumite situatii in timp care ne-au determinat sa-l propunem. Exista si oameni certati cu bunul simt, cu ordinea si cu disciplina, care, prin modul in care se manifesta, pot aduce prejudicii integritatii cladirii. Noi punem la dispozitie, in intelegere cu starea civila, cateva spatii, nu si sala de spectacole a teatrului.Sigur ca cei care au dorit sa faca fotografii acolo nu au fost refuzati, dar au fost de multe ori momente in care s-a abuzat de aceasta intelegere. Modul de adresabilitate catre angajati nu a fost intotdeauna dintre cele mai civilizate, cu amenintari si injurii si nu cred ca e firesc sa se intample asa ceva. De aceea am si solicitat prezenta unui politist local in incinta teatrului, tocmai in ideea ca uniforma impune un anumit respect si prezenta sa poate determina in randul celor care vin la astfel de manifestari un comportament civilizat", a declarat directorul Teatrului Municipal, Sorin Francu.Proiectul se afla in prezent in dezbatere publica, iar dupa expirarea celor 30 de zile prevazute de lege, va fi supus dezbaterii in plenul consiliului local."Teatrul Municipal 'Maior Gheorghe Pastia', pe langa faptul ca este un monument istoric, este si o bijuterie a orasului nostru si nu putem sa fim nepasatori pentru ceea ce se intampla acolo. Noi am dorit sa oficiem casatoriile in foaierul teatrului, intr-un cadru adecvat solemnitatii, dar trebuie sa avem in vedere si pastrarea integritatii cladirii.Din nefericire, la asemenea evenimente sunt si unele persoane certate cu bunul simt, care vin sub influenta bauturilor alcoolice, adreseaza injurii personalului etc. Domnul director a propus sa adoptam un regulament care sa ne permita sa-i sanctionam pe cei care nu-l respecta", a declarat primarul orasului Focsani, Cristi Misaila.Chiar daca cei care vor sa se casatoreasca la Teatrul Municipal Focsani trebuie sa plateasca o taxa de 500 de lei, doritorii nu sunt putini, astfel ca, mai ales in weekendurile de vara, aici se oficiaza in medie 20-30 de casatorii zilnic.