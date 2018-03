Tibi Useriu spune ca nu va refuza titlul de Cetatean de Onoare al Capitalei, dar nu vine la decernare

Ziare.

"Daca in Consiliul General se va vota acordarea acestui titlu, nu il voi refuza, din respect pentru toti bucurestenii, dar nu ma voi prezenta la ceremonia de decernare si nici la alte festivitati.Le multumesc celor care s-au gandit sa-mi acorde aceasta distinctie si tuturor celor care cu gandurile lor bune m-au sustinut in timpul ultimei competitii", a scris Tibi Useriu pe Facebook Maratonistul a precizat ca a aflat despre aceasta intentie a PMB din presa."Dragi prieteni, am aflat din presa despre propunerea de a-mi se acorda titlul de Cetatean de Onoare al Bucurestiului si tot din presa am aflat ca unul dintre motive ar fi ca exemplul meu este 'despre cum sa-i reabilitezi pe altii'. Nu m-as fi gandit niciodata ca pe umerii unui bargaoan ar ajunge sa atarne vreodata o asemenea responsabilitate", a punctat el.Useriu a precizat ca isi doreste ca exemplul sau sa-i inspire pe cei care doresc sa-si depaseasca limitele, "intotdeauna in slujba binelui, nu pentru 'a-i reabilita pe altii'". Primaria Capitalei a transmis ca vrea sa ii dea titlul de Cetatean de Onoare al Capitalei , pentru ca Useriu este un exemplu - a reusit sa se reabiliteze, PMB amintind ca acesta a petrecut mai multi ani in inchisoare.A.G.