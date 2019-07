Timisoara va avea tramvaie noi de la turci, care vor merge si pe baterii

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa al Primariei Timisoara, licitatia pentru achizitionarea de tramvaie s-a incheiat, iar firma castigatoare este Bozankaya Otomotiv MAK. IML ITH VE IHR.Valoarea contractului este de peste 33 de milioane de euro fara TVA, aceasta insemnand peste, fara TVA.Banii pentru cumpararea tramvaielor noi vor fi asigurati in cea mai mare parte prin fonduri europene.Semnarea contractului cu compania turca, pentru cumpararea tramvaielor, este prevazuta pentru saptamana viitoare. Iar garniturile ar urma sa ajunga la Timisoara incepand de anul viitor, in mai multe transe. In total este vorba despre minim 16 tramvaie si cel mult 40 de garnitruri.Noile tramvaie vor fi articulate, vor putea circula atat electric, cat si pe baterii care confera o autonomie de 64 de kilometri.Tramvaiele vechi care circula acum in Timisoara au fost fabricate intre anii 1962 si 1973 si au depasit cu mult momenul la care puteau fi casate.De asemenea, mai circula 30 de tramvaie "Armonia" care au fost reconditionate recent de Primaria Timisoara. In prezent, in Timisoara, parcul de tramvaie numara 60 de garnituri.