Toaletele publice, un lux pentru anumite zone din Bucuresti. Iata situatia pe sectoare

De exemplu, in Sectorul 2 exista doar 9 toalete publice, in timp ce in Sectorul 6 sunt amplasate 64.Studiul s-a axat pe situatia toaletelor publice, a cismelelor si a fantanilor arteziene din Bucuresti, in toate cele 6 sectoare, dar si a celor din administrarea companiei Apa Nova Bucuresti.In total, in aria Capitalei se afla 220 de toalete publice, din care 114 (97 ecologice si 17 automate) sunt in subordinea Administratiei Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti, restul de 106 fiind in subordinea primariilor de sector.La polul opus, se afla Primariile Sectoarelor 2 si 5 care au doar 3 toalete publice in subordine fiecare.Studiul arata ca 37,5% din institutii nu au mentionat programul de functionare a toaletelor publice, respectiv primariile sectoarelor 3 si 5 si Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti.Din totalul de toalete, doar cele din subordinea Primariei Sectorului 1 si cea din Piata Veteranilor I din cadrul Primariei Sectorului 6 au un program de functionare non-stop. 50% din toalete au un program de functionare de dimineata (orele 7:00-8:00) pana seara (orele 21:00-22:00), mai arata studiul.In total, in Bucuresti sunt 270 de cismele, 20 de fantani arteziene si 20 de fantani cu apa potabila, potrivit studiului. Acestea functioneaza constant, mai putin in lunile in care vremea nu este favorabila.: 74 de toalete publice, dintre care 16% sunt automate, 59 de cismele si 5 fantani arteziene.: 9 toalete publice, 44% dintre acestea fiind automate, 58 de cismele si 20 de fantani furnizoare de apa potabila.: 17 toalete publice dintre care doar una este automata, 43 de cismele si 10 fantani arteziene.: 42 de toalete publice, din care aproximativ 20% sunt automate, 25 de cismele si 4 fantani arteziene.: 14 toalete publice, una singura fiind automata si 24 de cismele publice.: 64 de toalete publice din care 21% sunt automate, 61 de cismele si o singura fantana arteziana.A.D.