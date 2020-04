Tot mai multe judete sau localitati introduc purtarea obligatorie a mastilor in public. Iata situatia la zi

Ziare.

Astfel, dupa instituirea carantinei, purtarea obligatorie a mastilor pe strada a devenit obligatorie, incepand de luni, 6 aprilie,, relateaza Mediafax O decizie similara s-a luat si la nivelul judetelorToti cei care ies din casa trebuie sa isi acopere nasul si gura, cu masti special fabricate sau cu alte materiale, pentru a-i proteja pe cei din jur daca vorbesc mai tare, tusesc sau stranuta, dar si pentru a fi mai atenti cand isi duc mana la nas sau la gura, acestea fiind portile de intrare a virusului in organism. De asemenea, vanzatorii au fost avertizati ca risca sa fie sanctionati daca permit accesul in magazin pentru persoanele care nu respecta restrictia.Si Comitetul Judetean pentru situatii de urgenta dina decis ca incepand de luni, 6 aprilie, nu mai pot iesi in spatiul public decat cei care isi acopera nasul si gura.Tot incepand de luni, locuitoriisunt obligati sa aiba acoperite nasul si gura cand ies din casa. Decizia a fost luata in cursul zilei de duminica de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, si se aplica incepand de luni, 6 aprilie, relateaza Monitorul de Botosani Si autoritatile dinau luat luni aceeasi decizie. Astfel, incepand de marti, purtarea mastilor de protectie a devenit obligatorie pe teritoriul acestui judet."Pe fondul crizei de masti, nu este obligatoriu ca aceste mijloace de protectie sa fie exclusiv masti medicale. Se pot folosi esarfe, masti din panza sau orice alte tipuri de protectie care sa acopere nasul si gura, important este ca ele, dupa folosire, sa fie spalate si calcate, pentru a asigura o protectie sporita", a transmis Prefectura Bacau, citata de News.ro.In judetul, restrictia a fost impusa doar la nivelul orasului Campeni. "Se instituie, pe perioada starii de urgenta, obligativitatea de a purta masca pentru toti cetatenii, cat si pentru persoanele care tranziteaza orasul Campeni, incepand din 7 aprilie 2020", este hotararea adoptata de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta, potrivit unui anunt postat pe site-ul Primariei Campeni, citata de Agerpres Si in judetulrestrictia a fost impusa doar la nivelul orasului Buzau, ea intrand in vigoare incepand de luni, 6 aprilie, relateaza Agerpres. Conform Digi24, decizia a fost luata si in localitatea Simeria din judetulIn, primarul din Focsani a solicitat, luni, prefectului judetului, prin intermediul unei scrisori deschise, sa impuna purtarea obligatorie a mastilor de protectie in spatiile publice, institutii si spatii comerciale.Premierul Ludovic Orban a declarat, duminica seara, ca recomanda folosirea mastilor de protectie, insa nu poate fi impusa obligativitatea atata timp cat nu poate fi asigurata capacitatea de productie pentru ca fiecare cetatean sa isi poata achizitiona mastile la preturi rezonabile."Nu poti sa impui aceasta obligativitate atata timp cat nu exista o capacitate de productie care sa-i ofere fiecarui cetatean posibilitatea de a achizitiona la preturi decente, preturi rezonabile, cantitatile de masti necesare. Sigur ca exista aceasta recomandare, dar cine se apuca sa impuna aceasta obligativitate fara sa ofere cetatenilor posibilitatea de a gasi aceste masti... Aici improvizatiile nu cred ca fac bine. Pentru cetateni trebuie asa numitele masti chirurgicale care ofera un grad de protectie important si care nu sunt pentru intrarea in contact apropiat cu persoane asupra carora exista riscul sa fie infectate", a declarat Orban, intr-un interviu la Digi24.Totusi, seful DSU, Raed Arafat, a precizat ca recomanda acoperirea fetei nu neaparat cu masti chirurgicale, ci si cu fulare sau esarfe.C.B.