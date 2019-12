Totul in numele primarului, la Sectorul 5! Cum a ajuns Daniel Florea in Registrul Comertului si pe bancile elevilor

Dezbinarea din Opozitie i-a dat mana libera primarului social-democrat

Ce spun directorii de scoli din Sectorul 5 despre cadourile cu imaginea primarului Florea

Denumirile unora dintre proiectele lansate de administratia de sector a primarului Daniel Florea contin cuvantul "#Fapte". Printre aceste se numara #Fapte - Regenerare urbana Amurgului (proiect destinare comunitatii marginalizate din zona cu acelasi nume) sau #Fapte Start spre Viitor, eveniment cultural.Edilul foloseste acesta constructie si pe retelele de socializare. Spre exemplu, pagina de Facebook a primarului Sectroului 5 poate fi gasita la adresa @danielfloreaFapte. In plus, pe post de fotografii de coperta, primarul Sectorului 5 are doua imagini care alterneaza. Prima contine Constructia #Fapte, iar a doua este #DF.Ce anume inseamna #DF nu stim. Cu toate acestea, putem observa ca initialele numelui primarului de sector Daniel Florea sunt si ele tot "DF".Pana la finele lunii trecute, aceste cuvinte folosite de primarul Daniel Florea pentru a-si promova proiectele si imaginea de edil n-au atras prea multa atentie. Asta, pana cand Florea a propus infiintarea a doua societati edilitare ale caror denumiri sa includa cuvintele #Fapte si #DF.Pe ordinea de zi a Consiliul Local al Sectorului 5 de pe 21 noiembrie 2019, au aparut doua proiecte de hotarari pentru infiintarea a doua societati edilitare: Salubrizare Fapte 5 SA si Infrastructura DF 5 SA. Prima urma sa se ocupe cu selectarea, tratarea si eliminearea deseurilor, iar a doua - dupa cum ii spune si numele - urma sa fie insarcinata cu realizarea unor lucrari de constructii.Consilierii PNL au votat impotriva proiectelor, iar cei ai USR s-au abtinut. In consecinta, proiectele au fost respinse.Administratia Sectorului 5 nu s-a lasat, insa, cu una, cu doua. Pe 26 noiembrie a convocat o sedinta extraordinara. Iar in cadrul ei, administratia lui Daniel Florea a pus din nou pe ordinea de zi proiectele de infiintare a celor doua companii. Iar de aceasta data - in lipsa consilierilor PNL care sa voteze impotriva - proiectele au fost adoptate.In prima instanta, ne-am intrebat daca nu cumva liberalii au lipsit de la sedinta pentru ca s-au inteles cu social-democratii si l-au lasat pe Daniel Florea sa isi denumeasca societatile cum pofteste. Consilierul local liberal Paul Cursaru a precizat pentruca lucrurile au stat, de fapt, tocmai pe dos si totul s-a produs din cauza lipsei de coordonare in Opozitie."Noi nu mergem din principiu la sedintele extraordinare convocate nejustificat. O sedinta extraordinara se face cand, intr-adevar, exista o situatie de urgenta. Poate e nevoie de o hotarare de consiliu astazi ca sa putem accesa un grant. Sau poate abia acum am obtinut vreun document de la cadastru si e nevoie sa hotaram ceva pentru a demara o investitie. In astfel de cazuri, venim la sedinte.Dar, de regula, la Sectorul 5 sedintele extraordinare n-au acest caracter. Sunt facute fara sa existe vreo urgenta. Poate doar o urgenta in interesul celor care fac ordinea de zi... Si-atunci, noi nu participam. Asa s-a intamplat si acum. Daca ne-am fi inteles si cu colegii de la USR si nu veneau nici ei, n-ar fi fost suficienti consilieri la sedinta pentru a adopta hotararile. Dar nu ne-am inteles...(consilierii USR au venit la sedinta, dar au votat impotriva proiectelor - n.red.).Noi oricum nu vedem de ce am avea nevoie de aceste societati. Avem ADP, nu ne trebuia o noua companie de salubrizare (...) Iar pentru infrastructura nu exista un plan consolidat de investitii, asa ca nu intelegem de ce era nevoie de companie. Doar ca sa extinzi plaja de angajati?In ce priveste numele, "Fapte" este un slogan de campanie al primarului Daniel Florea. Iar DF, sustin dumnealor, inseamna "despre fapte". Si totodata sunt intialele numelui primarului.. Ce sa zicem!?!Acum se vor infiinta asa. Daca vrei sa schimbi denumiri, trebuie sa votezi din nou proiect. Si degeaba am depune noi proiect de schimbare a denumirilor, din cauza ca nici macar nu va ajunge vreodata pe ordinea de zi (pe care o stabileste primarul - n.red.)", a explicat Paul Cursaru.In context, viceprimarul social-democrat Marian Tiganus a precizat in fata consiliului local ca "DF" n-ar indica numele primarului, Daniel Florea, ci ar fi un motto al administratiei curente: "Doar fapte!"Intrebarea este, daca intentia administratiei locale de la Sectorul 5 era, intr-adevar, doar aceea de a promova un motto, de ce a ales tocmai unul care sa fie alcatuit din initialele actualului primar social-democrat Daniel Florea?In plus, chiar daca #Fapte si #DF ar fi doar motto-uri ale actualei administratii social-democrate si nu sloganuri electorale, de ce ar trebui ele sa apara in denumirile de la Registrul Comertului ale unor societati edilitare, finantate din bani publici, in interesul bucurestenilor de rand?Din intelegerea noastra, acele societati se infiinteaza tocmai pentru a eficientiza munca administratiei locale a Sectorului 5, oricare ar fi ea. Si atunci de ce sa fie ele denumite astfel incat sa indice proiectele sau numele unui anumit primar?De altfel, primarii din Capitala obisnuiesc sa infiinteze societati edilitare cu care sa lucreze, dar fara a le imprumuta si numele. Gabriela Firea a infiintat companiile municipale. Dar denumirile acestora inregistrate la Registrul Comertului nu trimit, in niciun fel cu gandul la numele primarului General al Capitalei.La fel, in Sectorul 3 al Capitalei, administratia locala lucreaza cu o serie de societati edilitare care au in denumire cuvantul 'Algorithm'. Numele societatilor nu contin, insa, motto-uri sau initiale ale primarul de sector, Robert Negoita.Dupa cumv-a informat deja, inca de la inceputul acestui an scolar, eleviii din Sectorul 5 au primit, la scoala, daruri din partea primariei. Printre ele, un orar pe care era inscriptionat chipul primarului Daniel Florea si o poezie pe care acesta le-a dedica elevilor, indemandu-i sa invete ca sa devina primari.La finele saptamanii trecute, de Mos Nicolae, pe Facebook au inceput sa circule din nou informatii cu privire la faptul ca elevii din mai multe scoli au primit carti ambalate in sacose pe care era inscriptionat chipul primarului Daniel Florea.Curiosi, am dat telefoane la cateva scoli din sector, ca sa aflam daca, intr-adevar s-au impartit astfel de obiecte cu chipul primarului Daniel Florea, in scoli. Si daca da, cine le-a impartit? A trimis primaria de sector personal sau au fost obligati sa o faca profesorii sau personalul didactic auxiliar?La Scoala Mircea Santimbreanu, spre exemplu, am vorbit cu directorul general, prof. Dan Culinovschi. Initial, acesta ne-a spus ca nu ne poate oferi relatii cu privire la aceste aspecte.Cand l-am intrebat daca, totusi, e adevarat ca s-au impartit sacosele cu chipul lui Daniel Florea, directorul ne-a spus "S-au impartit in tot sectorul. Au fost aduse la scoala. Dar nu le-au impartit profesorii". Ulterior, directorul ne-a transmis ca mai are si altele de rezolvat si a grabit incheierea conversatiei.Directorul Scolii Gimnaziale 150, Carmen Zanfir, ne-a spus ca nu stie daca in scoala pe care o conduce s-au impartit cadouri de la primaria de sector cu chipul lui Daniel Florea pe ele. Dar spune ca n-ar pune in niciun caz profesorii sa faca asa ceva. Oricum, directorul scolii a spus ca se va interesa cu privire la situatie si va reveni cu un telefon. Pana la acest moment n-a facut-o.Am mai sunat si pe la alte cateva scoli din sector. Spre exemplu, la Scoala Principesa Margareta am incercat sa luam legatura cu directorul Daniela Turcsany-Manolescu. De asemenea, la Scoala Gimnaziala 135 am incercat sa luam legatura cu directorul Aurelia Balasa. Ni s-a spus ca doamnele director sunt la ore si ca putem lasa date de contact pentru a fi contactati. Nu ne-a mai contactat, insa, nimeni.De la finele saptamanii trecute, am incercat in repetate randuri sa il contactam telefonic pe primarul Daniel Florea, pentru a-i cere parerea cu privire la toate aceste aspecte. Din pacate, n-am reusit.Am solicitat si in scris informatii, de la Primaria Sectorului 5, in cursul zilelor de 5 si 6 decembrie. Responsabili cu comunicarea din institutie ne-au spus ca au primit solicitarile si ca luni vom primi si raspunsurile. Luni (pe 8 decembrie - n.red.) am fost, insa, notificati ca abia in 10 zile ni se va raspunde la intrebari. Daca intr-adevar vom primi raspunsurile, va vom tine la curent.In context, am cerut, in scris, si punctul de vedere al Inspectorarului Scolar Municipal Bucuresti (ISMB), dar si al Ministerul Educatiei si Cercetarii cu privire la faptul ca in scoli din Sectroul 5 se impart materiale pe care este imprimata imaginea politicianului social-democrat Daniel Florea.Ramane, deci, sa aflam si ce crede Guvernul cu privire la modul in care primarul de sector isi face imagine inaintea alegerilor locale de anul viitor.