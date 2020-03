Transportul in comun din Iasi va functiona doar pentru cadre medicale, farmacisti si voluntari

LIVE

Decizia a fost luata azi de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta si intra in vigoare de maine, potrivit unui anunt al Companiei de Transport Public Iasi.Decizia a fost luata astazi, 24 martie, de catre Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta a Municipiului Iasi, si intra in vigoare de miercuri, 25 martie", se arata pe pagina de Facebook a societatii."Programul mijloacelor de transport in comun va fi urmatorul:- in intervalul orar 05:00 - 09:00, vor circula 48 de autobuze, pe 16 trasee (5, 19, 20, 23, 27, 28, 29, 30, 36, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 52), si 16 tramvaie, pe 4 trasee (3, 6, 9, 11);- in intervalul orar 12:00 - 17:00, vor circula 48 de autobuze, pe 16 trasee (5, 19, 20, 23, 27, 28, 29, 30, 36, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 52), si 16 tramvaie, pe 4 trasee (3, 6, 9, 11);- in intervalul orar 18:00 - 21:00, vor circula 32 de autobuze, pe 16 trasee (5, 19, 20, 23, 27, 28, 29, 30, 36, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 52), si 8 tramvaie, pe 4 trasee (3, 6, 9, 11)", se mai arata in postare.Astfel, accesul calatorilor se face pe baza de titlu de calatorie valabil siTotodata, va fi limitat si numarul de calatori permis intr-un mijlocul de transport: 24 de persoane."Societatile comerciale care intentioneaza sa le asigure transportul angajatilor cu autobuzele CTP Iasi pot trimite solicitari in acest sens pe adresa de e-mail exploatare@sctpiasi.ro, care vor contine precizari privind traseele si intervalele orare dorite.".