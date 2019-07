Trei asociatii explica de ce Capitala este administrata dezastruos: "Trei ani de mandat, PMB zero barat!"

Ziare.

Asociatiile ActiveWatch, Centrul de Resurse pentru participare publica (CeRe) si Organizatia pentru promovarea transportului alternativ in Romania (OPTAR) si-au intitulat analizaPana la acest moment, autorii studiului nu au facut public intregul continut al analizei, ci doar o parte dintre concluzii. Directorul CeRe, Oana Preda, a oferit, insa, pentrucateva detalii legate de cele mai mari neajunsuri ale modului in care a fost administrata Capitala, in ultimii ani.Printre acestea se numara faptul ca actuala administratie nu si-a respectat promisiunile din campania electorala. Mai exact, se arata in analiza, administratia Firea a promis, printre altele, crese pentru copii si camine pentru batrani, dar nu le-a infiintat. In acelasi mod, administratia a promis noi piste pentru biciclete si benzi separate pentru mijloacele de transport in comun. Nici aceste promisiuni nu s-au concretizat.Mai mult - transmit cele trei asociatii - oamenii nici macar nu pot afla cum sunt administrati banii publici, de vreme ce activitatea companiilor municipale infiintate de administratia Gabrielei Firea isi desfasoara activitatea netransparent.In plus, cele mai multe dintre proiectele de hotarari - in afara celor care tin de urbanism - sunt introduse pe ordinea de zi a sedintelor CGMB fara sa fi fost supuse, anterior, unei dezbateri publice. Pana si consilierii generali se declara uneori suprinsi de proiectele de pe ordinea de zi a sedintelor CMGB....Si, peste toate astea - mai transmit autorii analizei - bucurestenii nu pot nici macar sa ia cuvantul in Consiliul General. Motivul: desi regulamentul Consiliului permite acest lucru, procedura de urmat a fost pana acum atat de complicata incat, in ultimul an, un singur cetatean a ajuns sa vorbeasca intr-o sedinta de CGMB. Iata de ce., a explicat Oana Preda pentruAsociatiile ActiveWatch, CeRe si OPTAR vor da mai multe detalii despre problemele administatiei Capitalei miercuri dimineata, cand vor lansa raportul analizei. Evenimentul incepe la ora 9.00 (cu o ora inainte de debutul sedintei CGMB din iulie) vizavi de sediul Primariei Generale de pe strada Regina Elisabeta.