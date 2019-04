Tribunalul Bucuresti a decis falimentul RADET. Raman bucurestenii fara caldura si apa calda?

Cine pierde cel mai mult de pe urma falimentului RADET?

RADET - regia detinuta de Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) si care distribuie, in Capitala, agentul termic produs de ELCEN - a intrat in insolventa inca din anul 2016. Motivele au tinut de administrarea dezastroasa a Regiei si de faptul ca aceasta acumulase o datorie de 3,7 miliarde de lei la ELCEN, pe care nu o mai putea plati.In urma negocierilor, ELCEN (in care actionat majoritar e Ministerul Energiei), s-a decis sa accepte reducerea datoriei RADET la 1,09 miliarde de lei. Cu toate acesta, primarul Gabriela Firea a hotarat sa nu plateasca acea datorie, in conditiile in care nu reiese din acte ca PMB ar datora acei bani catre RADET, iar aceasta, la randul ei, ar trebui sa ii achite catre ELCEN.Pana la urma, in urma numeroaselor dispute juridice purtate la tribunal, judecatorul sindic a decis sa pronunte falimentul RADET.Intrebarea este: vor mai primi, in continuare, bucurestenii caldura si apa calda? Gabriela Firea sustine ca da., a transmis Gabriela Firea.Florian Mateita din cadrul Rominsolv, spune ca, oricum, legea obliga ELCEN si RADET sa continue furnizarea de utilitati catre populatie. Asa ca se va cauta o solutie juridica pentru ca, in urmatoarele 2-3 luni, RADET sa isi continue activitatea, in ciuda pronuntarii falimentului.Ulterior, activitatea RADET ar trebui preluata - printr-o procedura desfasurata prin Asociatia de dezvoltare intercomunitara Termoenergetica - de compania municipala Termoenergetica SA. Infiintarea acesteia a fost aprobata, deja, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Cu toate astea, comapania nu a fost, inca, infiintata propriu-zis, asa ca nu poate face momentan nimic.In mod normal - din intelegerea noastra - prima care pierde este ELCEN, care risca sa nu isi mai recupereze integral de la RADET datoriile. De fapt, ceea ce ar urma sa se imparta intre companiile la care RADET are datorii uriase este doar valoarea bunurilor acesteia (conturi, cladiri, masini, utilaje - etc) . In schimb, conductele, punctele termice si cateva CET-uri - adica infrastructura vitala pentru termoficare - sunt doar in administrarea RADET, dar apartin Primariei, asa ca nu vor putea fi valorificate si vandute.Pe termen mediu si lung, insa, de pe urma falimentului RADET risca sa piarda nu Primaria sau ELCEN, ci bucuresteanul de rand. Iata de ce.RADET trebuie sa reabiliteze buna parte din reteaua primara de distributie pe care o administreaza si care iarna trecuta a crapat pe toate partile, lasand zeci de mii de bucuresteni in frig. Ca sa rezolve macar parte dintre probleme, RADET a lansat o serie de licitatii pentru echipamente si servicii, dar si pentru contractarea de societati care sa faca, efectiv, reparatiile.Ce se va intampla cu aceste proceduri, nu stim. Vor mai avea societatile incredere sa participe la licitatii, stiind ca Regia e in faliment, iar Termoenergetica SA nu s-a infiintat, inca? Ramane de vazut. Cert este ca daca reparatiile nu se fac pana la toamna, iarna care vine numarul bucurestenilor care vor ramane in frig va creste alarmant...Un alt pericol - dupa cum a explicat pentruFlorian Mateita, partener al Rominsolv - este reprezentat de faptul ca, daca situatia de criza nu va fi corect administrata, Bucurestiul risca sa intre in "spirala debransarilor".Ce inseamna acest lucru? Ca bucurestenii cu un nivel satisfacator de trai - nemultumiti de haosul din sistemul te termoficare - se vor debransa si isi vor pune centrale termice de apartament. Iar asta inseamna ca RADET va ajunge, in scurt timp, sa-i mai deserveasca doar pe oamenii care nu isi permit sa plateasca montarea unei centrale termice si care, in consecinta, raman bransati la sistemul centralizat de termoficare doar de nevoie. Cu alte cuvinte, sistemul va trebuie sa supravietuiasca doar cu clientii cei mai vulenrabili, care risca oricand sa ramana faca bani de factura. Iar o astfel de situatie ar insemna inceputul sfarsitului pentru sistemul de termoficare....