Un alt mare oras al Romaniei a ramas partial fara apa pentru baut, gatit si spalat

"Compania Apa Nova Ploiesti desfasoara in cursul zilei de azi, 09.02.2018 o lucrare complexa de remediere a unei averii majore aparuta la sistemul de distributie si alimentare cu apa potabila. Echipele operationale ale Apa Nova Ploiesti au intervenit rapid inca de la ora 05:30 dimineata pentru identificarea locatiei de avarie si la izolarea tronsonului afectat.Tronsonul vizat alimenteaza urmatoarele zone: cartier Albert, cartier Nord (zona Republicii) si cartier Gheorghe Doja pana la Catedrala. Ca urmare a amplei avarii, precum si a sesizarilor referitoare la calitatea apei distribuite in zonele amintite, compania anunta ca exista posibilitatea constatarii de probleme cu privire la calitatea apei potabile, in sensul cresterii nivelului de turbiditate, fapt ce poate determina aparitia de boli asociate consumului de apa", precizeaza Apa Nova.Directia de Sanatate Publica Prahova instituie in zona de aprovizionare cu apa potabila afectata (cartier Nord, cartier Republicii, strazile Gheorghe Doja si Splaiului, zona dintre strazile Zidari si Deltei) interdictie de consum de apa distribuita prin reteaua de distributie, interdictia vizand consumul de apa pentru baut, gatit, spalat, spalat pe dinti. Apa va putea fi folosita doar pentru evacuarea apelor uzate. Masura este valabila pana la confirmarea potabilitatii apei.Apa Nova Ploiesti si Directia de Sanatate Publica Prahova preleveaza probe de apa din reteaua de distributie a zonei afectate in vederea analizarii calitatii apei distribuite."Apa Nova Ploiesti isi cere scuze pentru disconfortul creat ploiestenilor si pune la dispozitie cisterne de apa potabila. Lucrarile sunt realizate in regim de maxima urgenta. Echipele ANP vor lucra dedicat pana la finalizarea lucrarilor de avarie intr-un interval cat mai scurt de timp", mai anunta conpania.Si DSP Prahova are un comunicat cu continut similar, afirmand ca mai multi consumatori au reclamat calitatea apei.Amintim ca, la sfarsitul lunii ianuarie, si bucurestenii s-au confruntat cu o situatie similara, cateva zile