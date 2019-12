Un bloc din Galati a fost evacuat, din cauza unui miros suspect. Prefect: O actiune gospodareasca imprudenta

Ziare.

"Este o actiune gospodareasca imprudenta, fara sa ia in calcul efectele care ar putea sa apara", a spus prefectul, care a precizat ca o parte dintre locatari au revenit in apartamente, iar altii vor petrece noaptea la rude sau prieteni."In acest moment, echipe de la ISU se afla in locul afectat, este vorba de o sursa inca necunoscuta. Este vorba despre niste cetateni care au aruncat in canalizare o substanta si s-a produs o reactie chimica", a spus prefectul Gabriel Avramenscu.Potrivit acestuia, cele doua substante se pare ca sunt detartrant si clor."Am discutat cu locatarii, o parte dintre ei au intrat in apartamente, altii, pentru linistea lor, au plecat la prieteni si la rude", a mai spus Avramescu, precizand ca nu au fost identificate persoanele care au aruncat substantele, pentru ca niciun locatar nu-si asuma gestul.Blocul evacuat are parter si patru etaje.