Un bucurestean a strans 5 tone de gunoi in apartamentul sau. Primaria a intervenit dupa sesizarile vecinilor

Ziare.

com

Autoritatile au intervenit dupa ce au fost sesizate de vecini."Aproape 5 tone de gunoi. Atat au strans din locuinta unei persoane colegii de la Directia de Salubritate S3, in cadrul unei actiuni de igienizare derulate impreuna cu Politia Locala Sector 3 si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului S3", a scris primarul sectorului 3, Robert Negoita, pe Facebook Batranul locuieste intr-un apartament cu doua camere si are tulburari de memorie."Din pacate, apartamentul devenise un focar de infectie si punea in pericol intreg blocul. Actiunea de curatenie a posibila cu spijinul Asociatiei de Proprietari, care a si reclamat aceasta situatie, si, foarte important, pentru ca proprietarul apartamentului respectiv a permis accesul si interventia echipelor de salubritate", a punctat edilul.A.G.