Un complex rezidential a primit autorizatie de constructie in zona inalta a Bucegilor. Se anunta proteste pe munte

Ziare.

com

Potrivit ProTV, dupa ce autoritatile au aprobat dezvoltarea unui complex rezidential, turistic si de agrement pe 10 hectare, in apropiere de cabana Piatra Arsa, loturile de teren din zona, scoase la vanzare pe Internet, starnesc tot mai mult interes, iar activistii de mediu spun ca muntele va avea de suferit, in conditiile in care se lucreaza deja la drumul care va merge spre prima casa de vacanta.Planul urbanistic aprobat de Consiliul Local Moroeni prevede ca, pe o suprafata de 10 hectare, vor fi ridicate mai multe imobile, iar primarul sustine ca ar fi vorba si despre hoteluri si pensiuni, mai multi investitori vrand sa vina in zona."Acesti investitori doresc sa aduca si utilitatile in zona Piatra Arsa. Sunt facute studiile respective de catre societatile acestea, in vedere de a se aduce apa din Bolboci si curentul dinspre Busteni sau Sinaia, se vor duce gazele si in zona aceea.O sa fie statie de epurare, tot dumnealor se ocupa", a declarat Laurentiu Moraru, primarul din Moroeni, care sustine ca exista si avizul administratiei Parcului Natural Bucegi.Horia Iuncu, directorul Parcului Natural Bucegi, afirma ca toate constructiile vor trebui sa tina cont de arhitectura locala, fara geamuri termopan si culori stridente.Pe mai multe grupuri de Facebook oamenii discuta deja despre posibile proteste ce ar putea fi organizate in zona, in incercarea de a opri constructia.In plus, este deja organizata o drumetie in Bucegi prin care se doreste sa se traga un semnal de alarma. Aceasta va avea loc pe 28 septembrie, sub numele de Drumetie pentru Bucegi