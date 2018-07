Un consilier PMP o acuza pe Firea ca i-a furat ideea acordarii de eco-vouchere pentru bucuresteni

Ziare.

"Minciuna are picioare scurte! Observ ca doamna primar, Gabriela Firea, fara a mentiona 'sursa de inspiratie', si-a insusit proiectul meu: 'Programul de stimulare a innoirii parcului auto national', proiect de hotarare in baza caruia ar putea sa fie acordate 10.000 de eco-vouchere, in valoare de 4.600 de lei fiecare, pentru achizitionarea unui autovehicul nou. Daca doamna primar si-a asumat proiectul meu, sper sa il duca la bun sfarsit in baza analizelor facute de mine si atasatate la proiect", a scris Lucian Iliescu, intr-o postare pe Facebook.Proiectul la care face referire consilierul general PMP se afla pe ordinea de zi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti si vizeaza acordarea a 5.000 de vouchere in valoare de cate 9.000 lei. Potrivit Mediafax , in textul proiectului se arata ca:"Eco-voucherele vor putea fi utilizate pentur a achizitiona autoturisme noi cu norme de plouare care sa asigure un nivel redus de emisii - EURO 6, non-diesel si alte mijloace de locomotie noi, non-diesel si electrice. (...) Sumele necesare implementarii programului vor fi asigurate din bugetul local al Municipiului Bucuresti. Tinand cont ca traficul urban este un factor important de poluare a aerului, in Planul Integrat de Calitate a Aerului a fost prevazuta masura de limitare a circulatiei autovehiculelor poluante cu impact negativ asupra mediului manifestat prin degajarea in atmosfera a unor mari cantitati de gaze toxice si cu efect de sera".G.K.